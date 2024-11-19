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ميليشيات دَمار الأوطان

11/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al Watan) "وسط الأسلحة تصمتُ القوانين" عبارة تتخذها مليشيات هذا العصر ذريعة للخراب ، وخنق صوت الضمير، ومنطق الحكمة ، وموت شعوب، وانهيار أوطان، من أجل زعامات بائسة،وادعاءات كاذبة.
تجسدت أمامي لحظات مُفزعة مُحزنة ، وأنا أشاهد " مليشاوياً" ، تمتلئ بدلته العسكرية بعشرات الأوسمة المجهولة ، يناشد سرعة دفن قتلى الفريق الآخر ، ويقول "مهما كان دول إخواننا في الدم والعقيدة ، وشركاء الأرض، لانقبل تصويرهم ، أوتأخير دفنهم."
قلت ، لابارك الله في ذلك " الجنرال" البليد، ومن معه الذين لم يعترفوا بأبناء وطنهم، إلا بعد ماأزهقوا أرواحهم، بغير حق .
وأجزم أن التاريخ سيحاسبهم على إشعالهم نيران حروب عبثية أحرقت الأخضر واليابس ، وأهلكت الحرث والنسل، وأصبحت "السلة الغذائية" مصفرة محطمة تذروها الرياح ، تُنذرُ بأكبر مجاعة على تلك الديار وأهلها.
وتتكرر مآسي مليشيات بأسماء إسلامية ، والإسلام منهم بريء ، يحملون أهدافاً خبيثة، للإضرار بأوطان العرب ، يمارسون التقية ، الدجل، ، العنصرية، ،وادعاء إنتصارات وهمية ، تساندهم،وتلمعهم فضائيات الفتنة والضلال، لكن الحقيقة تُشير إلى أنهم نسخة مكررة من طائفة" الحشاشين" ذات السمعة السيئة في التاريخ العربي الإسلامي ، الذين تلطخت أيديهم بالدماء ،ويغمر قلوبهم الحقد والإستهتار ، ومحاربة العقيدة الإسلامية ،و نشر الفوضى ،والتخفي داخل الكهوف والأنفاق في بيئة تطفح التخلف والجهل والمخدرات ؟ فكانت نهايتهم الهلاك، يلاحقهم العار والخزي إلى يوم الدين.
يقول الدكتور عبود مصطفى عبود في كتابه الحشاشون" :حملت هذه الطائفة أفكاراً تخريبة ضارة ،واتسمت بالعقيدة الفاسدة،ورغم ذلك كان أتباعها مخدوعين بالوهم والضلال.
واضاف "تسميتهم بالحشاشين جاءت نسبة إلى مادةالحشيش المخدر، ليفسدوا بها عقول أتباعهم فجمعوا بين الفكر الديني الضال ،وجرائم القتل الوحشية بالإغتيال في الخفاء،واتخذوا من القلاع الحصينة في قمم الجبال معقلاً لجرائمهم."
ومن منا لايتذكر منذ سنوات صرخة رجل بلغ من العمر عتيا حين قال: "شبنا وشابت معنا أجيال من أفعال مليشيات سيطرت علينا، فتلاشت أحلامنا للحاق بالعربة الأخيرة في قطار الحياة الآمنة الكريمة" .
أسئلة كثيرة ومحزنة تطرح نفسها .. إلى متى تستمر المعاناة من ذلك الوباء ؟ كيف تستقيم الحياة وتستقر الأوطان ، وهم ،ينهشونها ،ويقضمون أطرافها؟
ألا يعلم أولئك الأغبياء أن نشرهم الفوضى في بلدانهم سيؤدي حتماً إلى تقسيم المقسم، تماما مثلما حدث في " زهرة الدنيا" بنهاياتها المُحزنة قبل أكثر من خمسة قرون ، ولازالت غُصة في ذاكرة الزمان حتى اليوم.

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