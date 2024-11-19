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تحت خيمة الضباب طبب تزاحم أفضل قرى العالم السياحية 2024

11/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al Watan) مما لاشك فيه أن الأصالة والثقافة والتراث تُعد وبجدارة أبرز المرتكزات التي تأخذ الأرض والإنسان إلى مصاف الأمم المتقدمة، فتضع لها قدمًا راسخة في قمة الحضارة وفوق سنام المجد .
والأرض هنا هي قرية طبب ( عسير ) والتي تقع شمال مدينة أبها بما يقارب 25 كيلًا ، ذلك المعلم التاريخي التي ارتبط تاريخها بتاريخ الدولة السعودية الأولى فكانت للدرعية صنوًا وللمجد ارضًا. وهي الجبل والوادي والمزرعة والحقل والغابة والحصن الحصين، وهي حاضنة المساجد التاريخية والحصون والقلاع ومحط أنظار الناس، في 150 قرية تُعد طبب حاضرتها ومنطلق إمارتها الأولى.
تعتجر الضباب وتكتسي بأشجار العرعر والطلح والسدر، وتتزين بالشيح والريحان والبعيثران، لا ينقطع نتاجها الزراعي من البر والشعير والذرة لتكون المكنون الاقتصادي للقرى المجاورة.
أما الإنسان فهم رجال طبب بناة حضارة وصناع تاريخ وهداة قوم، إليهم يفد الناس للإسترشاد برأيهم، ومن مجالسهم تقضى الخصومات وترفع المظالم وتبنى القيم وترسم العلاقات. شيدوا فأبقوا للتاريخ أثرًا ، وحالفوا فكانوا من أوائل من وفد للدرعية في بداية عهد الدولة السعودية الأولى، وعادوا لينشروا قيم الوحدة والعدالة والتصالح التي جاء بها حكام الدولة السعودية الأولى.
وطبب الإنسان هي من أبقت للفنون الجبلية أثرها ، وللحياة الاجتماعية عبقها، وللتنمية القروية نظامها، وللعلاقات الإنسانية شمائلها.
إنها بحق جديرة يأن تعلن منظمة الأمم المتحدة للسياحة انضمام قلاع أبو نقطة في بلدة طبب التاريخية بمنطقة عسير لقائمة "أفضل القرى السياحية لعام 2024".
و جاء الإعلان خلال حفل أقيم في مدينة " قرطاجنة" الكولومبية، بحضور وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب.
ولأن طبب برجالها استشعروا مسئوليتهم بعد توليهم إمارة المنطقة والتي كانت طبب منطلقًا لهم، فقد حظيت منهم بالعناية والبناء والتشييد، فكانت معلمًا حضاريًا على مر السنين، وكانت تزخر بنشاط الإنسان العسيري المتفرد في فنونها الأدائية، ونغمها الطروب، ومقتنيات رجالها من عتاد الحرب والزينة، إلى مهارة الأداء الجبلي الباعث على الشجاعة والمفاخرة والطرب.
كل تلك المقومات ساهمت في أن تكون طبب التاريخية وحصون أبو نقطة على وجه التحديد مكانًا لإعادة تشكيل الفنون المتفردة والأداء الجبلي المتعدد والمتنوع, فنافست وتراقصت على أنغامها وعلى خطوات رجالها قلوب ومشاعر وأفئدة محبي الفنون الجميلة والتراث الأصيل، فكان لها أن تكون نبراسًا لمثيلاتها ونموذجًا استحق بجدارة أن يستوقف التاريخ، لتضع لها في قمم المجد مكانًا ومقعدًا.
* رئيس جمعية الإعلام السياحي

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