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كليب تعلق قلبي باستخدام الذكاء الاصطناعي

11/19/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يودع الفنان السعودي صابر مداح عام 2024 بإطلاقه لأغنية ((تعلق قلبي)) وفيديو كليب بالذكاء الصناعي، يعد تجربة فريدة من نوعها كونه أول فيديو كليب يُنفذ بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جاءت كلماتها ولحنها لتلامس الأحاسيس بمزيج بين الطابع التقليدي والنفحات الحديثة، بينما أضافت تقنيات الذكاء الاصطناعي بُعدًا بصريًا مبتكرًا يُحاكي تطلعات الفن الرقمي الحديث. أوضح صابر مداح أن أغنية ((تعلق قلبي)) هي ليست بأغنية جديدة، هي أغنية تاريخية من كلمات شاعر الجاهلية امرؤ القيس، ومن ألحان: سمير الوادي، وقد تغنى بها كثير من العمالقة أمثال طارق عبدالحكيم وطلال مداح وغيرهما وهدفي من هذا الإنتاج هو حفظ للتاريخ ودمج الفن مع التكنولوجيا لإيجاد تجربة جديدة ومثيرة لجمهوري الذي عودته على أن أكون سباقاً دائماً للجديد، الذكاء الاصطناعي أتاح لي تقديم قصة بصرية متكاملة ومليئة بالتفاصيل التي ربما كان من الصعب تنفيذها بالطرق التقليدية، وأن الفيديو كليب يحكي قصة حب عاطفية بلمسات خيالية، إذ تسافر الشخصيات في عوالم افتراضية تتغير وتتشكل وفق إيقاع الموسيقى وكلمات الأغنية.
ويضيف صابر مداح، أن مشاهد الفيديو كليب استخدمت برامج مبتكرة لتوليد الرسومات وتحريك الشخصيات بشكل متزامن مع كلمات الأغنية تضمنت مراجعات دقيقة لضمان انسجام الصورة مع روح الأغنية ومنذ صدور الكليب، حاز على إعجاب الجمهور الذي أشاد بالتجربة الجديدة، بينما وصفه النقاد بأنه خطوة ملهمة قد تفتح المجال أمام الفنانين الآخرين لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى والفيديوهات.

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