كليب تعلق قلبي باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
يودع الفنان
السعودي صابر مداح عام 2024 بإطلاقه لأغنية ((تعلق قلبي)) وفيديو كليب بالذكاء الصناعي، يعد تجربة فريدة من نوعها كونه أول فيديو كليب يُنفذ بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جاءت كلماتها ولحنها لتلامس الأحاسيس بمزيج بين الطابع التقليدي والنفحات الحديثة، بينما أضافت تقنيات الذكاء الاصطناعي بُعدًا بصريًا مبتكرًا يُحاكي تطلعات الفن الرقمي الحديث. أوضح صابر مداح أن أغنية ((تعلق قلبي)) هي ليست بأغنية جديدة، هي أغنية تاريخية من كلمات شاعر الجاهلية امرؤ القيس، ومن ألحان: سمير الوادي، وقد تغنى بها كثير من العمالقة أمثال طارق عبدالحكيم وطلال مداح وغيرهما وهدفي من هذا الإنتاج هو حفظ للتاريخ ودمج الفن مع التكنولوجيا لإيجاد تجربة جديدة ومثيرة لجمهوري الذي عودته على أن أكون سباقاً دائماً للجديد، الذكاء الاصطناعي أتاح لي تقديم قصة بصرية متكاملة ومليئة بالتفاصيل التي ربما كان من الصعب تنفيذها بالطرق التقليدية، وأن الفيديو كليب يحكي قصة حب عاطفية بلمسات خيالية، إذ تسافر الشخصيات في عوالم افتراضية تتغير وتتشكل وفق إيقاع الموسيقى وكلمات الأغنية.
ويضيف صابر مداح، أن مشاهد الفيديو كليب استخدمت برامج مبتكرة لتوليد الرسومات وتحريك الشخصيات بشكل متزامن مع كلمات الأغنية تضمنت مراجعات دقيقة لضمان انسجام الصورة مع روح الأغنية ومنذ صدور الكليب، حاز على إعجاب الجمهور الذي أشاد بالتجربة الجديدة، بينما وصفه النقاد بأنه خطوة ملهمة قد تفتح المجال أمام الفنانين الآخرين لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى والفيديوهات.
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