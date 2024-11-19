ابتكار إبر ليزر مصغرة

(MENAFN
- Al Watan)
تمكن علماء من جامعة
سامارا في روسيا من تطوير ((إبر)) ليزر مصغرة، تتيح معالجة المواد بدقة عالية، ما يمنحها خصائص جديدة.
ووفقا للعلماء، فإن أحد المجالات المهمة لتطبيق ((الإبر)) الخفيفة هو إنشاء وتعديل المواد على المستوى النانوي، ما يجعل من الممكن بناء هياكل معقدة ذات خصائص فريدة وخصائص محسّنة. ووفقا للدراسة، فإن الدقة العالية والمرونة التي تتمتع بها الإبر الضوئية تجعلها أداة لا غنى عنها في مجال الفحص المجهري الضوئي، وبمساعدتها يمكننا الحصول على صور عالية الدقة. وقال دميتري سافيليف، الأستاذ المشارك من قسم علم التحكم الآلي التقني في جامعة سمارا: ((ميزة هذه الإبر لدينا هي التوزيع الموحّد نسبيًا للطاقة الضوئية في التركيز، وهذا يعني أنه حتى مع الانحرافات الصغيرة في النظام البصري، فإن شعاع الليزر يحتفظ بكثافة كافية للتفاعل مع الجسم، وهذا الاستقرار يسمح لنا بتعويض أخطاء في إعدادات المعدات، ويضمن معالجة عالية الدقة)).
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