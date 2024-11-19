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ابتكار إبر ليزر مصغرة

11/19/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن علماء من جامعة سامارا في روسيا من تطوير ((إبر)) ليزر مصغرة، تتيح معالجة المواد بدقة عالية، ما يمنحها خصائص جديدة.
ووفقا للعلماء، فإن أحد المجالات المهمة لتطبيق ((الإبر)) الخفيفة هو إنشاء وتعديل المواد على المستوى النانوي، ما يجعل من الممكن بناء هياكل معقدة ذات خصائص فريدة وخصائص محسّنة. ووفقا للدراسة، فإن الدقة العالية والمرونة التي تتمتع بها الإبر الضوئية تجعلها أداة لا غنى عنها في مجال الفحص المجهري الضوئي، وبمساعدتها يمكننا الحصول على صور عالية الدقة. وقال دميتري سافيليف، الأستاذ المشارك من قسم علم التحكم الآلي التقني في جامعة سمارا: ((ميزة هذه الإبر لدينا هي التوزيع الموحّد نسبيًا للطاقة الضوئية في التركيز، وهذا يعني أنه حتى مع الانحرافات الصغيرة في النظام البصري، فإن شعاع الليزر يحتفظ بكثافة كافية للتفاعل مع الجسم، وهذا الاستقرار يسمح لنا بتعويض أخطاء في إعدادات المعدات، ويضمن معالجة عالية الدقة)).

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