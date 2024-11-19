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ورش وجلسات حوارية بجامعة مقرن

11/19/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والمتزامن مع مرور عام للذكرى السنوية على تدشين مركز ريادة الأعمال بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، قام المركز بتنظيم فعالية تحت شعار (رواد التميز) بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة، وسلط الضوء على رواد الأعمال من طلبة وخريجي الجامعة وهدف الى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع التعليمي ودعم الجيل الجديد من رواد الأعمال.
وجرى خلال الحدث توقيع مذكرتي تعاون مع شركة وادي مكة للتقنية، وشركة صناع القيمة، والتي تهدفان إلى دعم ريادة الأعمال ونمو الشركات الريادية الجامعية وتطوير الاقتصاد المعرفي. تم خلال الحدث تكريم شركاء النجاح من جهات وأفراد، الذين أسهموا في دعم أنشطة ومبادرات المركز خلال عامه الأول، وكما تم تكريم جميع المشاركين من طلبة وخريجي الجامعة. وتضمن الحدث إقامة عدد من الفعاليات المثمرة والمختلفة مثل الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض الترويجية، والتي قام بتقديمها بالكامل طلبة وخريجي جامعة الأمير مقرن من مستفيدي مركز ريادة الأعمال. وأخيرًا، تخلل الاحتفال معرض لأبرز المشاريع الريادية الطلابية الناشئة والمدعومة والمستفيدة من خدمات مركز ريادة الأعمال بالجامعة.

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