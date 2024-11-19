ورش وجلسات حوارية بجامعة مقرن

(MENAFN
- Al Watan)
ضمن مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والمتزامن مع مرور عام للذكرى السنوية على تدشين مركز ريادة الأعمال بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، قام المركز بتنظيم فعالية تحت شعار (رواد التميز) بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة، وسلط الضوء على رواد الأعمال من طلبة وخريجي الجامعة وهدف الى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع التعليمي ودعم الجيل الجديد من رواد الأعمال.
وجرى خلال الحدث توقيع مذكرتي تعاون مع شركة وادي مكة للتقنية، وشركة صناع القيمة، والتي تهدفان إلى دعم ريادة الأعمال ونمو الشركات الريادية الجامعية وتطوير الاقتصاد المعرفي. تم خلال الحدث تكريم شركاء النجاح من جهات وأفراد، الذين أسهموا في دعم أنشطة ومبادرات المركز خلال عامه الأول، وكما تم تكريم جميع المشاركين من طلبة وخريجي الجامعة. وتضمن الحدث إقامة عدد من الفعاليات المثمرة والمختلفة مثل الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض الترويجية، والتي قام بتقديمها بالكامل طلبة وخريجي جامعة الأمير مقرن من مستفيدي مركز ريادة الأعمال. وأخيرًا، تخلل الاحتفال معرض لأبرز المشاريع الريادية الطلابية الناشئة والمدعومة والمستفيدة من خدمات مركز ريادة الأعمال بالجامعة.
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