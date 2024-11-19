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برنامج لتطوير القيادات الصحية النسائية

11/19/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الصحة برنامج تطوير القيادات النسائية بالتعاون مع مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن مبادراتها النوعية لتعزيز التحول وتطوير الكفاءات، وذلك بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات النسائية بمهارات قيادية مبتكرة لتعزيز أدائهن ودورهن في وزارة الصحة، حيث يستهدف 75 قيادية تم اختيارهن وفق معايير دقيقة تراعي الأداء والكفاءة، وقد تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى بنجاح، ويجري الاستعداد لتدريب الدفعتين الثانية والثالثة.
وتأتي هذه المبادرة لدعم التنوع القيادي وتوسيع دور المرأة في مناصب اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعزز تكافؤ الفرص القيادية، وحقق البرنامج نتائج نوعية، إذ ركز على تطوير المهارات القيادية للمشاركات عبر برامج تدريبية شملت التفكير التصميمي، القيادة الفعالة، والوعي الذاتي، مما أتاح لهن بناء شبكة علاقات مهنية موسعة مع قياديات من القطاع الصحي، وأسهم في تعزيزالتعاون وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وفي ختام البرنامج قدمت المشاركات مشاريع نهائية مبتكرة تخدم رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.

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