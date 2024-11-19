برنامج لتطوير القيادات الصحية النسائية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت وزارة الصحة برنامج تطوير القيادات النسائية بالتعاون مع مركز القيادات النسائية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن مبادراتها النوعية لتعزيز التحول وتطوير الكفاءات، وذلك بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات النسائية بمهارات قيادية مبتكرة لتعزيز أدائهن ودورهن في وزارة الصحة، حيث يستهدف 75 قيادية تم اختيارهن وفق معايير دقيقة تراعي الأداء والكفاءة، وقد تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى بنجاح، ويجري الاستعداد لتدريب الدفعتين الثانية والثالثة.
وتأتي هذه المبادرة لدعم التنوع القيادي وتوسيع دور المرأة في مناصب اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعزز تكافؤ الفرص القيادية، وحقق البرنامج نتائج نوعية، إذ ركز على تطوير المهارات القيادية للمشاركات عبر برامج تدريبية شملت التفكير التصميمي، القيادة الفعالة، والوعي الذاتي، مما أتاح لهن بناء شبكة علاقات مهنية موسعة مع قياديات من القطاع الصحي، وأسهم في تعزيزالتعاون وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وفي ختام البرنامج قدمت المشاركات مشاريع نهائية مبتكرة تخدم رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.
MENAFN19112024000089011017ID1108903266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.