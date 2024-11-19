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اللومي يثير جدلًا واسعًا بين المزارعين

11/19/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الأيام الماضية، جدلًا واسعًا، وردود فعل متباينة على وسائل التواصل، وفي أوساط المزارعين والمهتمين بالِشأن الزراعي، بين من يؤيد تفرد جودة زراعة وإنتاج ((اللومي)) الحساوي في واحة الأحساء الزراعية، مقارنة بزراعته في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، ومن يرى عكس ذلك، وأنه لا فرق بين اللومي الحساوي المنتج في الأحساء، وإنتاج المناطق والمحافظات الأخرى، وأن المتوفر نوع واحد فقط في عموم مناطق ومحافظات المملكة، ويحمل مسمى ((بنزهير))، وتنتشر زراعته في مختلف المناطق.
اللون الأخضر
أبان رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء سابقًا المهندس الزراعي صادق الرمضان لـ((الوطن))، أن هناك عدة أصناف لـ((الليمون))، والأشهر في المنطقة العربية هو ليمون ((أضاليا)) (الأصفر الكبير) وفيه أنواعًا عديدة، وكذلك الليمون ((المستدير)) مثل المتوفر في الأحساء ويسمى ((بنزهير)) وفيه أنواعًا عديدة، وبالفعل المنتج الذي يزرع في الأحساء هو نوعًا محددًا من صنف بنزهير، وذو رائحة عطرية زكية، وغزارة عصيره، موضحًا أن صنف ((بنزهير)) في الأحساء، متأقلم على بيئة المحافظة فقط، وينتج العصير والثمرة في مرحلة اللون الأخضر، بينما الأصناف الأخرى من بنزهير، يتطلب أن يتحول الثمر إلى اللون الأصفر للحصول على العصير، وهنا تنخفض فيه الرائحة العطرية.
مجزية للمزارع
أضاف أن الإنتاج الحساوي، يمتاز بجودته منذ مراحله الأولى ((لون الثمرة أخضر))، علاوة على الإنتاج الغزيز في الشجرة الواحدة كمية مجزية للمزارع، وله مواصفات متفردة عن الأنواع الأخرى من البنزهير، وأن أحد أصناف بنزهير، تجود زراعته في الأحساء ويطلق عليه محليًا ((لومي)) حساوي، وهو على غرار زراعة الفلفل الحار في جنوب المملكة، إذ عند زراعتها في مناطق أخرى، لا تعطي نفس الجودة، وكذلك الورد الطائفي يجود في الطائف، رغم انتشار زراعته في مناطق زراعية.
تجارب فاشلة
أكدت أم جابر القنبر ((خبيرة صناعات تحويلية من اللومي الحساوي))، أن اللومي الحساوي، هو الصنف الوحيد، الذي يمكن تحويله إلى عصير ((جميد)) بلون بني ذهبي قريب من دبس التمر في اللون واللزوجة، ويمتاز بعمر افتراضي طويل جدًا لسنوات عدة دون تغير في الطعم أو اللون، مشددة على أن لديها تجارب عديدة فاشلة في تحويل الليمون إلى عصير ((جميد)) من أصناف أخرى باستثناء اللومي الحساوي، وأن لإنتاج الأحساء طعم خاص دون غيره.
التلاعب والغش
أضافت القنبر، أن من خلال تعاملها من اللومي الحساوي، والليمون من الأصناف الأخرى، تستطيع التفريق بين اللومي الحساوي وغيره، من خلال ملمس وطبقة القشرة الخارجية، والرائحة الزكية، لافتة إلى أنها تمتلك القدرة على كشف التلاعب والغش، عند خلط لومي حساوي وأصناف أخرى، حتى باتت مقيمة للومي الحساوي، وقد ورثت ذلك عن والدها، المهتم بزراعة اللومي الحساوي.
اللومي
- لون الثمرة أخضر
- إنتاج غزير في الشجرة الواحدة
- تجود زراعته في الأحساء
- يطلق عليه محليًا لومي حساوي
- يمكن تحويله إلى عصير جميد بلون بني ذهبي
- يمتاز بعمر افتراضي طويل
- يتميز بطعم خاص دون غيره

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