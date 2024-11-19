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أخضر فقير

11/19/2024 2:32:22 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع المنتخب السعودي نفسه في موقف صعب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تلقى الخسارة الثانية له في الدور الثالث من التصفيات المونديالية، بسقوطه صفر /2، أمام مضيفه منتخب إندونيسيا، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد جيلورا بونج كارنو، لحساب الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.
سجل لإندونيسيا مارسيلينو فيردينان ((32، 57))، ليبقى الأخضر على 6 نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي وصل له المنتخب

وظهر الأخضر باهتاً وافتقد للخطورة رغم نسبة الاستحواذ العالية، إلا أن الأخطاء المتكررة أدت إلى السقوط المر الذي جعل الصقور في موقف صعب للغاية قبل الجولتين المقبلتين اللتين ستقامان في مارس المقبل، ولعل من أهم أسباب سقوط الصقور الفقر الهجومي والهشاشة الدفاعية، وعدم الشراسة في استخلاص الكرة من المنافس.
فقر هجومي

يعد سوء بناء الهجمة من أهم الأسباب التي أدت إلى خسارة المنتخب السعودي المؤلمة، إضافة إلى البطء في التحول والتمرير، وافتقاد السرعة في الهجوم، وعدم ترابط الخطوط، كما أن الأخضر افتقد للحلول الهجومية، ليكون اللقاء الرابع تواليا الذي لم ينجح خلاله الأخضر في تسجيل أي أهداف، مكتفيا بـ3 أهداف سجلت فقط خلال 6 مباريات كانت في الجولتين الأولى والثانية، عن طريق لاعب الوسط مصعب الجوير في مرمى إندونيسيا في مرحلة الذهاب، والمدافع حسن كادش ((هدفان)) في شباك الصين، ثم غاب عن التسجيل منذ العاشر من سبتمبر الماضي، حيث خسر أمام اليابان صفر /2، ثم تعادل سلبيا مع البحرين وأستراليا سلبيا على التوالي قبل الخسارة أمام إندونيسيا صفر /2.
هشاشة دفاعية

منحت المساحات الخالية في الدفاع المنتخب الإندونيسي التفوق بالنتيجة، إضافة إلى الاعتماد المبالغ فيه على مصيدة التسلل التي لم ينجح المدافعون في تطبيقها وأدت إلى انكشاف الدفاع السعودي بشكل واضح.
وافتقد الأخضر إلى الشراسة في استعادة الكرة، أو حتى المحافظة عليها عند امتلاكها، وكان اللاعب السعودي يفقد الكرة بسهولة للغاية، إضافة إلى عدم القدرة على الحصول على الكرة الثانية، إذ تفوق المنتخب الإندونيسي في استخلاص جميع الكرات التي يرسلها اللاعبون السعوديون إلى مناطق المنتخب الإندونيسي، الذي كان أكثر شراسة من المنتخب

أسباب أدت للخسارة المرة
- الفقر الهجومي
- البطء في التحولات
- الهشاشة الدفاعية
- المساحات الخالية
- غياب الشراسة
- بناء الهجمة السيئ

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