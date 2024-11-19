الدانة إلى نصف نهائي القارة

الدانة إلى نصف نهائي القارة
التاريخ
11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حجز الخليج مقعده في نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري
لكرة اليد، المقامة حالياً في قطر، بتغلبه على الشباب البحريني 35/ 20، مواصلاً تألقه وإبداعه في البطولة القارية.
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