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الدانة إلى نصف نهائي القارة

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الخليج مقعده في نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة حالياً في قطر، بتغلبه على الشباب البحريني 35/ 20، مواصلاً تألقه وإبداعه في البطولة القارية.

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