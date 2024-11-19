درب العلا يعود بمسارات متنوعة

(MENAFN
- Al Watan)
يعود سباق درب العُلا في نسخته الجديدة ليقدم لعشاق التحدي والمغامرة تجربة فريدة من نوعها يومي 23 و24 يناير 2025.
يفتح السباق أبوابه أمام جميع العدائين، بغضّ النظر عن أعمارهم أو مستويات لياقتهم البدنية، ليقدموا أفضل ما لديهم في تحدٍ رياضي
مميز وأجواء تنافسية رائعة.
ويتضمن السباق، الذي تنظمه لحظات العُلا، مساراتٍ متعددة؛ انطلاقًا من سباق الأطفال لمسافة 1.6 كيلومتر، ووصولاً إلى الألترا ماراثون
لمسافة 100 كيلومتر، متيحًا بذلك خيارات متنوعة تناسب جميع المستويات، وذلك وسط طبيعة العُلا الصحراوية وواحتها التاريخية المزدهرة.
يشمل سباق درب العُلا 2025 سبعة سباقات متنوعة، يمر خلالها العداؤون بمعالم العلا الشهيرة مثل جبل الفيل، وقاعة مرايا، وموقع الحجر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
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