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درب العلا يعود بمسارات متنوعة

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود سباق درب العُلا في نسخته الجديدة ليقدم لعشاق التحدي والمغامرة تجربة فريدة من نوعها يومي 23 و24 يناير 2025.
يفتح السباق أبوابه أمام جميع العدائين، بغضّ النظر عن أعمارهم أو مستويات لياقتهم البدنية، ليقدموا أفضل ما لديهم في تحدٍ رياضي مميز وأجواء تنافسية رائعة.
ويتضمن السباق، الذي تنظمه لحظات العُلا، مساراتٍ متعددة؛ انطلاقًا من سباق الأطفال لمسافة 1.6 كيلومتر، ووصولاً إلى الألترا ماراثون لمسافة 100 كيلومتر، متيحًا بذلك خيارات متنوعة تناسب جميع المستويات، وذلك وسط طبيعة العُلا الصحراوية وواحتها التاريخية المزدهرة.
يشمل سباق درب العُلا 2025 سبعة سباقات متنوعة، يمر خلالها العداؤون بمعالم العلا الشهيرة مثل جبل الفيل، وقاعة مرايا، وموقع الحجر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

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