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السعودية في قمة العشرين: موقف ثابت تجاه حل الدولتين وضرورة إحلال السلام

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت السعودية خلال قمة العشرين، المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، موقفها الثابت حيال العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان، إذ أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن العالم يواجه مزيدًا من التوترات والنزاعات العسكرية والأزمات الإنسانية، الأمر الذي يعيق تحقيق أهداف التنمية، بما فيها أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، منوها إلى أنه لا يمكن للتنمية والازدهار أن يتحققا على أنقاض الموت والدمار.
وفي كلمته، شدد وزير الخارجية على أن ((العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان تسبب في مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، ويدفع بالمنطقة إلى شفا حرب أوسع، ويقوض مصداقية القانون والمؤسسات الدولية)).
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة الثابت حيال ((الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن، والالتزام الجاد بالسلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق حدود عام 1967)). كما تطرق سمو الوزير، في كلمته، للأوضاع في السودان، قائلا إن الصراع فيه يتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، خصوصا في ظل العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيه.
جاء ذلك في أثناء رئاسته بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وفد المملكة المشارك في الجلسة الأولى لقمة دول مجموعة العشرين، التي حملت عنوان ((الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر))، نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
دور سعودي قوي
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، أن المملكة تقوم بدور مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة في القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل قمة مجموعة العشرين (G 20)، لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي.
وقال: ((المملكة تسعى من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحديدًا للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، وتأتي هذه القمة استكمالًا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول المنخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا)).
وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن معاليه أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قِبل الدول الأعضاء مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.
وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت خلالها مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.
واستعرض ((السياري)) أولويات قمة مجموعة العشرين لعام 2024، التي تتركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحولات الطاقة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، حيث ستناقش خلال القمة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وكيفية تعزيز النمو العالمي.
وبشأن أبرز الموضوعات التي تم تبنيها في قمة الرياض، ومن المقرر مناقشتها في قمة البرازيل، أوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قِبل مجموعة العشرين تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة المجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، والتي تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان المنخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مضيفًا: ((من هذا المنطلق دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي)).
مركز اقتصادي قوي للسعودية في G20
- ثالث أقل دول G 20 في معدل التضخم
- تتوسط دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد
- ثالث أقل دول العشرين في نسبة الدين إلى الناتج
- 1.1 تريليون دولار الناتج المحلي في 2024

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