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نشاط دماغي فريد لمرضى الفصام مع المعلومات المضللة

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن النشاط الدماغي لدى مرضى الفصام يتخذ أنماطًا فريدة، عندما يتعاملون مع المعلومات المتضاربة، الفصام هو اضطراب نفسي معقد يؤثر بشكل عميق على القدرات المعرفية للمريض.
كشفت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة تافتس وجامعة فاندربيلت، أن دماغ الأشخاص المصابين بالفصام لا يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها دماغ الأصحاء عند مواجهة معلومات يعتقدون أنها غير صحيحة.
تأثير الفصام على النشاط الدماغي
نُشرت الدراسة في مجلة (Cell Reports Medicine)، وقد حددت العمليات العصبية الأساسية التي تتسبب في العجز الإدراكي، بما في ذلك ضعف الاتصال بين منطقتين دماغيتين: القشرة الجبهية الظهرية (dlPFC) والمِهاد المتوسطي (MD)، وأشار الباحثون إلى أن هذه الانقطاعات تؤثر سلبًا على الوظائف التنفيذية، خاصة في ظل الشك وعدم اليقين.
نتائج الدراسة
قال مايكل هالاسا، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الهدف كان تطوير علامة حيوية لضعف الوظائف التنفيذية في مرضى الفصام، في التجارب، تم قياس نشاط خلايا الدماغ بين القشرة الجبهية والمِهاد أثناء تنفيذ مهام غامضة، تم اختيار المشاركين بشكل عشوائي من الأفراد الأصحاء ومرضى الفصام.
التجارب والاختبارات
أظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالفصام واجهوا صعوبات أكبر في المهام التي تتضمن معلومات متضاربة مقارنة بالأصحاء، وعندما كانت الإشارات غير واضحة انخفض أداؤهم بشكل ملحوظ، وقد ارتبطت هذه الصعوبات بالروابط الأضعف بين منطقتي الدماغ المذكورتين، واللتين تلعبان دورًا حاسمًا في معالجة المهام المعقدة وحل النزاعات.
تحديات البحث
تخطط الفرق البحثية لتكرار التجربة باستخدام مجموعة أكبر من المشاركين، كما يرغبون في إضافة مهام تشمل سيناريوهات مشابهة لتجربة تناول الطعام، حيث يواجه الأشخاص معلومات متضاربة.
أهمية النتائج
- النشاط الدماغي لدى مرضى الفصام يظهر أنماطًا فريدة في التعامل مع المعلومات المتضاربة.
- الدراسة حددت ضعف الاتصال بين القشرة الجبهية الظهرية والمِهاد المتوسطي كسبب رئيسي للعجز الإدراكي.
- المرضى يعانون من صعوبات أكبر في المهام التي تتطلب معالجة معلومات غير واضحة.
- النتائج تشير إلى إمكانية تطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين هذه الروابط العصبية.

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