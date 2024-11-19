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دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات المتقدمة

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مدى ثلاثة أيام في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة" برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة أكثر من 60 خبيرًا سلطوا الضوء على العديد من أوراق العمل والموضوعات في مجالات الجودة والتقنيات المتقدمة.
وألقى نائب محافظ الهيئة للمطابقة والعمليات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر المهندس سعود العسكر، البيان الختامي للمؤتمر، موجهًا الشكر لوزير التجارة على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ولمحافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، والحضور الذين تجاوز عددهم 3000 مشارك في فعاليات المؤتمر المتنوعة. كما وجّه شكره للدولة الضيف جمهورية الصين الشعبية التي أثرت فعاليات المؤتمر من الناحيتين العلمية والثقافية.
وأوصى المؤتمر في نهاية أعماله ببناء الشراكات بين قادة الصناعة ومزودي التقنيات المتقدمة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لاستكشاف منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات، وبناء القدرات البشرية في مجال التقنيات المتقدمة سواء على المستوى العلمي أو البحثي لتحقيق الاستدامة في هذا المجال المهم والحيوي.
وشددت التوصيات على أهمية تطبيق المواصفات القياسية للتقنيات المتقدمة لتحقيق تطور ملموس في القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، الصناعة، القطاع العسكري)، مع أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات المتقدمة لرفع مستوى المنتجات التقنية وتحقيق الاستدامة.
ودعت التوصيات إلى إنشاء أطر مستدامة لحوكمة البيانات، والاستثمار في أدوات وتقنيات إدارة جودة البيانات، والإسراع في بناء حوكمة شاملة لاستخدام البيانات وتخزينها والتعامل معها وآليات استثمارها في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأكّدت توصيات المؤتمر على تطوير الأنظمة لتعزيز الالتزام والثقة والشفافية في استخدام التقنيات المتقدمة.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في دعم مساعي التطوير المستمر للجودة، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وترسيخ ثقافة التميز والاستدامة في المملكة.

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