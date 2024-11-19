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5 أنشطة للتخييم والكرافانات في المتنزهات الوطنية

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 5 أنشطة استثمارية أبرزها التخييم والكرافانات لإقامتها في المتنزهات الوطنية، ودعا الراغبين في الاستثمار إلى التقديم الإلكتروني مع تعبئة البيانات الرسمية للمتقدمين.
واشترط المركز - عند طلب الترخيص - التعهد على المقدم بحيث لا يمكن الحجز لأكثر من مخيم، فيما تحظر ممارسة النشاط على المستفيد إلا بعد الحصول على الترخيص، فيما يتم تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة، كما يلزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له، ولا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم، كما يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة، كما يحق للمركز إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام نظام البيئية أو اللائحة التنفيذية.
مشاريع التشجير
أشار المركز إلى أن الأنشطة التي يمكن تنفيذها في 3 متنزهات في المدينة المنورة: متنزه البيضاء والمدينة الوطنين وأبا الجود تأتي تحقيقا للاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية، وتعزيزا للسياحة البيئية، وتضمنت عددًا من الأنشطة الاستثمارية مثل: فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية المؤقتة، والطيران الشراعي، ويأتي طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية، وذلك لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
طاقة استيعابية
كان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حدد في أكتوبر الماضي، 58 موقعا للتخييم و38 موقعا للكرفانات في 9 مناطق، حيث تصدرت الرياض والقصيم بعدد 12 موقعا للتخييم، فيما جاءت الجوف الأقل بموقع واحد، وإضافة المركز من خلال دليل التخييم والكرفانات الذي أصدره عن مواقع التخييم في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والمنطقة الشرقية والباحة وعسير، وحدد كذلك الطاقة الاستيعابية لكل موقع من ناحية التخييم أو الكرفانات، فيما حدد المركز الحد الأعلى لمساحة المخيم 2000 متر مربع.
وتصدرت الرياض والقصيم بعدد مواقع التخييم بـ12 موقعا، تلتهما حائل بـ9 مواقع، وبعدها الشرقية بـ8 مواقع، والباحة 6 مواقع، ومكة 5 مواقع، والمدينة 3 مواقع، وعسير موقعين، فيما يوجد موقع واحد فقط في الجوف، فيما تم تحديد 9 مواقع للكرفانات في القصيم و7 مواقع بالرياض، فيما المنطقة الشرقية حددت 6 مواقع، والباحة 5 مواقع، فيما مكة حددت 4 مواقع، ومن ثم عسير 3 مواقع، والمدينة المنورة موقعين، فيما حائل والجوف موقع واحد.
أنشطة وفعاليات
01 التخييم
02 الكرفانات
03 المطاعم والمقاهي
04 الأندية الرياضية المؤقتة
05 الطيران الشراعي

MENAFN19112024000089011017ID1108903257

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