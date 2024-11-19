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6502 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

11/19/2024 2:32:21 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت ‏إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة جهودها في تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، إذ ضبطت حتى نهاية السبت الماضي، 6502 دراجة آلية مخالفة، في وقت سجلت مناطق عسير، جازان، نجران، والباحة ثلث الدراجات المخالفة المضبوطة بـ29%.
الجوف الأقل
كشف تقرير إدارة المرور، ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة، وفاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة بـ43%، وسجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة بـ0.04%، كأقل مناطق المملكة مخالفات للدراجات الآلية.
عسير وجازان
بلغت مخالفات الدراجات الآلية المضبوطة في مناطق الجنوب 225 دراجة آلية مخالفة، منها 88 دراجة آلية مضبوطة في منطقة عسير بـ39%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بضبط 75 دراجة آلية مخالفة بـ33%، ونجران ثالثًا بإجمالي 53 دراجة آلية مخالفة بـ24%، والباحة رابعًا بإجمالي 9 دراجات آلية مضبوطة بـ4%، بينما تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة دراجات آلية مضبوطة، حيث بلغت إجمالي الدراجات المضبوطة 2773 دراجات آلية مخالفة بـ43%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 2397 دراجات آلية مخالفة بـ37%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 413 دراجات آلية مخالفة بـ6%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 306 دراجات آلية مخالفة بـ5%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 115 دراجة آلية مخالفة بـ2%، وحائل سادسًا، بإجمالي 97 دراجة آلية مخالفة بـ1.49%، والطائف سابعًا، بإجمالي 92 دراجة آلية مخالفة بـ1.41%، في حين تصدرت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة بـ0.04%، وحلت القريات ثانيًا بـ0.10%، والباحة ثالثًا بـ0.13%، وتبوك رابعًا بـ0.15%، والقصيم خامسًا بـ0.39%، والحدود الشمالية سادسًا بـ0.58%.
ضبطيات ومخالفات
6502 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة
ثلث الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في الجنوب
دراجات الرياض المخالفة تفوق 14 منطقة
%43 من الدراجات الآلية المخالفة بالرياض
الجوف أقل مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة
أكثر المناطق دراجات مخالفة
الرياض: %43
جدة: 37%
مكة المكرمة: 6%
الشرقية: 5%
المدينة المنورة: 2%
حائل: 1.49%
أقل المناطق مخالفات
الجوف: 0.04%
القريات: 0.10%
الباحة: 0.13%
تبوك: 0.15%
القصيم: 0.39%
الحدود الشمالية: 0.58%

MENAFN19112024000089011017ID1108903256

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