إطلاق أوبل موكا 2025 بسعر 1.39 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل سيارات أوبل في مصر، عن إطلاق السيارة أوبل موكا بسعر 1.390 مليون جنيه.
قال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن السيارة تتميز بتصميم رياضي وأداء قوي، مما يجعلها الخيار المثالي للشباب الباحثين عن الأناقة والقوة في نفس الوقت.
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وأشار“أرورا” إلى أن المنصور للسيارات، وكيل أوبل، تواصل التزامها بتقديم سيارات تواكب أحدث التقنيات وتلبي احتياجات السوق، وإطلاق موكا يعد بداية لمرحلة جديدة تجمع بين انظمة الأمان والراحة والتكنولوجيا المتطورة.
تتميز السيارة“موكا” بمحرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى يبلغ 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة، مما يمنحها أداءً عاليًا.
كما تتمتع السيارة بخزان وقود سعة 45 لترًا، مع معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 5.9 لتر/100 كم، مما يساهم في توفير تجربة قيادة اقتصادية ومستدامة.
السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين السرعات وسرعة استجابة ممتازة على الطريق، والسيارة تتمتع بأبعاد مثالية للأداء اليومي كما أنها مزودة بأنظمة القيادة عادي-رياضي-اقتصادي.
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