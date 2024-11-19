إطلاق أوبل موكا 2025 بسعر 1.39 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل سيارات أوبل في مصر، عن إطلاق السيارة أوبل موكا بسعر 1.390 مليون جنيه.

قال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن السيارة تتميز بتصميم وأداء قوي، مما يجعلها الخيار المثالي للشباب الباحثين عن الأناقة والقوة في نفس الوقت.

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وأشار“أرورا” إلى أن المنصور للسيارات، وكيل أوبل، تواصل التزامها بتقديم سيارات تواكب أحدث التقنيات وتلبي احتياجات السوق، وإطلاق موكا يعد بداية لمرحلة جديدة تجمع بين انظمة الأمان والراحة والتكنولوجيا المتطورة.

تتميز السيارة“موكا” بمحرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى يبلغ 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة، مما يمنحها أداءً عاليًا.

كما تتمتع السيارة بخزان وقود سعة 45 لترًا، مع معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 5.9 لتر/100 كم، مما يساهم في توفير تجربة قيادة اقتصادية ومستدامة.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين السرعات وسرعة استجابة ممتازة على الطريق، والسيارة تتمتع بأبعاد مثالية للأداء اليومي كما أنها مزودة بأنظمة القيادة عادي-رياضي-اقتصادي.