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تراجع تصاريح بناء المنازل الأمريكية إلى ما دون التوقعات فى أكتوبر - جريدة البورصة

11/19/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بسبب ضبابية المشهد السياسي قبل الانتخابات الأمريكية التي حسمها المرشح الجمهوري“دونالد ترامب” لصالحه في وقت سابق هذا الشهر.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، الثلاثاء، انخفض معدل عمليات بدء تشييد المنازل بنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 1.31 مليون عملية في أكتوبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.34 مليون، كما أنه يعتبر منخفضًا بنسبة 4% عن الشهر ذاته العام الماضي.

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وأوضحت البيانات أن تصاريح البناء الجديدة انخفضت 0.6% على أساس شهري إلى 1.41 مليون تصريح في أكتوبر، وتعتبر متراجعة بنسبة 7.7% على الصعيد السنوي، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى بلوغها 1.43 مليون تصريح.

وسجل معدل اكتمال البناء 1.614 مليون منزل في أكتوبر، بانخفاض شهري 4.4% من البيانات المعدلة إلى 1.688 مليون وحدة في سبتمبر، ولكنها تعتبر مرتفعة بنسبة 16.8% من أكتوبر 2023.

المصدر:

MENAFN19112024000202011048ID1108903251

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