تراجع تصاريح بناء المنازل الأمريكية إلى ما دون التوقعات فى أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بسبب ضبابية المشهد السياسي قبل الانتخابات الأمريكية التي حسمها المرشح الجمهوري“دونالد ترامب” لصالحه في وقت سابق هذا الشهر.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، الثلاثاء، انخفض معدل عمليات بدء تشييد المنازل بنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 1.31 مليون عملية في أكتوبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.34 مليون، كما أنه يعتبر منخفضًا بنسبة 4% عن الشهر ذاته العام الماضي.
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وأوضحت البيانات أن تصاريح البناء الجديدة انخفضت 0.6% على أساس شهري إلى 1.41 مليون تصريح في أكتوبر، وتعتبر متراجعة بنسبة 7.7% على الصعيد السنوي، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى بلوغها 1.43 مليون تصريح.
وسجل معدل اكتمال البناء 1.614 مليون منزل في أكتوبر، بانخفاض شهري 4.4% من البيانات المعدلة إلى 1.688 مليون وحدة في سبتمبر، ولكنها تعتبر مرتفعة بنسبة 16.8% من أكتوبر 2023.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108903251
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