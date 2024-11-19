تباين معظم مؤشرات بورصات الخليج فى ختام تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت بعض المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
موضوعات متعلقة
تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية لافروف: دول البريكس تكتسب نفوذًا داخل مجموعة العشرين
ففي الرياض، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 45.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11875.91 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 633 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 25.79 نقطة ليقفل عند مستوى 29570.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.
وفي أبو ظبي، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات وسط توقعات بأن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأشار بعض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انفتاحِهم على المزيد من التيسير، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستن غولسبي” إنه طالما استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 %، فإن أسعار الفائدة ستكون أقل بكثير على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن“سوزان كولنز” إن التخفيض في ديسمبر لا يزال مطروحاً على الطاولة.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 2.057 مليار درهم، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 14.057 مليار درهم.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.40 بالمائة إلى مستوى 4731 نقطة، وسط تعاملات بحجم 542.047 مليون سهم بقيمة 542.684 مليون درهم.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 779.270 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 777.213 مليار درهم بختام تعاملات الإثنين، بمكاسب بلغت 2.057 مليار درهم.
وفي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعة؛ بدعم صعود 11 قطاعاً.
وارتفع مؤشر السوق الأول والعام بـ0.30% و0.53% على التوالي، وزاد“الرئيسي” بـ 1.54%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة %1.18، عن مستوى جلسة الاثنين الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 69.09 مليون دينار، وزعت على 336.53 مليون سهم، بتنفيذ 17.94 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 11قطاعا على رأسها المواد الأساسية بنحو 9.09%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ0.66%، واستقر قطاع الرعاية الصحية، وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 79 سهماً على رأسها“الكوت” بواقع 33.06%، بينما تراجع 40 سهماً في مقدمتها“تحصيلات” بنحو 12.88%، فيما استقر سعر 14 سهماً.
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,050.28 بإرتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال..في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 796.69 بانخفاض وقدره 3.81 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و171 ألفًا و105 أسهمً بقيمة إجمالية قدرها 483 ألفًا و74 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.
وفي مسقط، أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط“مسقط 30” تعاملات اليوم، متراجعًا بنسبة 0.2% بإقفاله عند مستوى 4608.84 نقطة، خاسرًا 9.46 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.
وحد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم الأسماك العمانية على المتراجعين اليوم بنسبة 3.23%. وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 14.55 مليون ورقة مالية، مقابل 9.44 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وارتفعت قيمة التداولات إلى 3.66 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2.51 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.
وفي الدوحة، كما أنهى مؤشر بورصة الدوحة جلسة تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 28.13 نقطة، بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 10425.23 نقطة.
وتم خلال الجلسة، تداول 107 ملايين و701 ألف و716 سهما، بقيمة 257 مليونا و221 ألفا و827.568 ريال، نتيجة تنفيذ 10184 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت خلال التعاملات، أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108903250