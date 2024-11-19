تباين معظم مؤشرات بورصات الخليج فى ختام تعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت بعض المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

موضوعاتتراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية لافروف: دول البريكس تكتسب نفوذًا داخل مجموعة العشرين

ففي الرياض، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 45.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11875.91 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 633 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 25.79 نقطة ليقفل عند مستوى 29570.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

وفي أبو ظبي، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات وسط توقعات بأن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأشار بعض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انفتاحِهم على المزيد من التيسير، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو“أوستن غولسبي” إنه طالما استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 %، فإن أسعار الفائدة ستكون أقل بكثير على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن“سوزان كولنز” إن التخفيض في ديسمبر لا يزال مطروحاً على الطاولة.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 2.057 مليار درهم، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 14.057 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.40 بالمائة إلى مستوى 4731 نقطة، وسط تعاملات بحجم 542.047 مليون سهم بقيمة 542.684 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 779.270 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 777.213 مليار درهم بختام تعاملات الإثنين، بمكاسب بلغت 2.057 مليار درهم.

وفي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعة؛ بدعم صعود 11 قطاعاً.

وارتفع مؤشر السوق الأول والعام بـ0.30% و0.53% على التوالي، وزاد“الرئيسي” بـ 1.54%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة %1.18، عن مستوى جلسة الاثنين الماضي.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 69.09 مليون دينار، وزعت على 336.53 مليون سهم، بتنفيذ 17.94 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 11قطاعا على رأسها المواد الأساسية بنحو 9.09%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ0.66%، واستقر قطاع الرعاية الصحية، وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 79 سهماً على رأسها“الكوت” بواقع 33.06%، بينما تراجع 40 سهماً في مقدمتها“تحصيلات” بنحو 12.88%، فيما استقر سعر 14 سهماً.

وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,050.28 بإرتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال..في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 796.69 بانخفاض وقدره 3.81 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و171 ألفًا و105 أسهمً بقيمة إجمالية قدرها 483 ألفًا و74 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

وفي مسقط، أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط“مسقط 30” تعاملات اليوم، متراجعًا بنسبة 0.2% بإقفاله عند مستوى 4608.84 نقطة، خاسرًا 9.46 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.

وحد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم الأسماك العمانية على المتراجعين اليوم بنسبة 3.23%. وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 14.55 مليون ورقة مالية، مقابل 9.44 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 3.66 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2.51 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.

وفي الدوحة، كما أنهى مؤشر بورصة الدوحة جلسة تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 28.13 نقطة، بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 10425.23 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 107 ملايين و701 ألف و716 سهما، بقيمة 257 مليونا و221 ألفا و827.568 ريال، نتيجة تنفيذ 10184 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال التعاملات، أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

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