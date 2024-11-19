((نقل النواب)) توافق مبدئياً على تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن - جريدة البورصة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن.

وقال النائب سامح السائح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنَّ الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً فى حجم المخالفات المتعلقة بقطاع النقل البحرى وزيادة الاستغلال غير الشرعى للسفن والقاطرات البحرية بشكل يضر الحركة التجارية بالمجارى الملاحية داخليا وخارجياً.

موضوعات“نقل النواب” توافق مبدئيًا على تعديل قانون رسوم التفتيش البحري “نقل النواب” توافق على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية المدير العام:“أوبر” تعمل على تحقيق التوازن بين قدرات الركاب وأرباح السائقين

وأضاف أن التعديلات على القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، جاءت بسبب خلو القانون من مواد تنظم عملية نقل ملكية السفن والحق فى استغلالها على المستوى الرقابى الذى يسهم فى تمكين الجهات المعنية من تحديد مالك ومستأجر الوحدة البحرية.

وأوضح أن التعديلات جاءت لتجريم سلوك مالك الوحدة البحرية أو استغلالها بطريقة غير مشروعة، وضرورة قيام مالك السفينة بإخطار الجهات المعنية بما يجرى على السفينة من تصرفات سواء بالبيع أو الايجار، خاصة أن هناك حالات يتم رصدها تخص الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

ويتمثل أبرز أهداف مشروع القانون فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجرى السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبى الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال. بالإضافة إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.