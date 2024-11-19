((موديز)): نمو الاقتصاد المصرى يرتفع إلى 5% فى العام المالى المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت وكالة التصنيف الائتمانى ((موديز )) نمو الاقتصاد المصرى 5% فى العام المالى 2026، فيما خفضت معدلات النمو العام المالى الحالى إلى 4% بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة.

وذكرت أن التضخم فى مصر سيتراجع العام المالى المقبل إلى 16% مقابل 27.5% فى العام المالى الحالى قبل أن يتراجع إلى 13% فى 2026.

موضوعات“مكسب” تسعى للحصول على استثمار من 3 مؤسسات عربية وأجنبية مقابل نحو 20% من رأس المال تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية

وقالت ((موديز))، إن هناك استقراراً فى الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025.

أضافت أنه قد تحدث اضطرابات كبيرة إذا قام الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ السياسات التى تحدث عنها أثناء حملته الانتخابية.

ولكن فى حال كانت هذه الاضطرابات محدودة، ستواصل الظروف الاقتصادية مسارها نحو الاستقرار.

وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة. وتشير الفروق الائتمانية المتقلصة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة.

وذكرت أن هذا يؤدى إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكبر.

وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي.

ولكنها ذكرت أن الإنفاق الإلزامي، بما فى ذلك الالتزامات المتعلقة بالدين، يحد من تحسين الأوضاع المالية. بالإضافة إلى ذلك، ستتدهور مقاييس قدرة تحمل الدين مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض.