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مصرف أبوظبى الإسلامى يستهدف إنفاق مليار جنيه للتحول الرقمى - جريدة البورصة

11/19/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) البنك يجهز لإطلاق تطبيق رقمى موحد يشمل الميزات والخدمات الرقمية

يستهدف مصرف أبوظبى الإسلامى مصر، ضخ استثمارات فى التكنولوجيا والتحول الرقمى تُقدر بمليار جنيه خلال الفترة المقبلة بخلاف ما سيتم صرفه انفاقه فى الأمن السيبرانى، بحسب بيان للبنك.

وكشف المصرف أنه سيطلق تطبيقاً رقمياً العام المقبل يشمل جميع الميزات والخدمات بحسب تقرير الاستدامة الصادر عنه العام الماضى.

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وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى، فى بيان، إنه استهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة التى يشهدها القطاع المصرفى وحرصه على النمو والابتكار فى خدماته.

وذكر البنك فى تقرير الاستدامة الخاص بالعام الماضى، أنه يولى أهمية قصوى للأمن السيبرانى وخصوصية البيانات، عبر الاستثمار فى تقنيات متقدمة لمراقبة الأنشطة المشبوهة واكتشافها والاستجابة لها، ما يضمن تجربة مصرفية رقمية آمنة لعملائنا.

وتتكون خارطة طريق خطة التحول الرقمى الخاصة بالبنك من عدة مراحل، بدأت بمرحلة التوعية خلال عامى 2023 و2024، ومرحلة التمكين خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، ومرحلة النمو خلال الفترة من 2026 وحتى 2028 ومرحلة الاستدامة خلال الفترة من 2028 وحتى 2030.

وخلال العامين الماضى والحالى يتبنى البنك تنفيذ تطبيق محادثة آلية، بجانب إصدار فورى للبطاقات، وفى 2024 عمل على فتح الحسابات إلكترونيًا، وبتنى التمويل الرقمي.

وأشار تقرير الاستدامة إلى تعزيز المكونات الخلفية مثل نظام إدارة علاقات العملاء، وأنظمة إصدار القروض، وعملية التسجيل الرقمى.

واستثمر البنك فى تقنيات حديثة متعددة لمراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة والرد عليها تلقائيًا باستخدام مصادر متعددة للتهديدات ضمن نطاقات أمن المعلومات.

وفى إطار الشفافية، قام المصرف بنشر سياسة الخصوصية الخاصة به على موقعه الإلكترونى باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان إتاحتها لغالبية العملاء الحاليين والعملاء المحتملين الذين يزورون الموقع.

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