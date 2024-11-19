مصرف أبوظبى الإسلامى يستهدف إنفاق مليار جنيه للتحول الرقمى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) البنك يجهز لإطلاق تطبيق رقمى موحد يشمل الميزات والخدمات الرقمية
يستهدف مصرف أبوظبى الإسلامى مصر، ضخ استثمارات فى التكنولوجيا والتحول الرقمى تُقدر بمليار جنيه خلال الفترة المقبلة بخلاف ما سيتم صرفه انفاقه فى الأمن السيبرانى، بحسب بيان للبنك.
وكشف المصرف أنه سيطلق تطبيقاً رقمياً العام المقبل يشمل جميع الميزات والخدمات بحسب تقرير الاستدامة الصادر عنه العام الماضى.
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وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى، فى بيان، إنه استهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة التى يشهدها القطاع المصرفى وحرصه على النمو والابتكار فى خدماته.
وذكر البنك فى تقرير الاستدامة الخاص بالعام الماضى، أنه يولى أهمية قصوى للأمن السيبرانى وخصوصية البيانات، عبر الاستثمار فى تقنيات متقدمة لمراقبة الأنشطة المشبوهة واكتشافها والاستجابة لها، ما يضمن تجربة مصرفية رقمية آمنة لعملائنا.
وتتكون خارطة طريق خطة التحول الرقمى الخاصة بالبنك من عدة مراحل، بدأت بمرحلة التوعية خلال عامى 2023 و2024، ومرحلة التمكين خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، ومرحلة النمو خلال الفترة من 2026 وحتى 2028 ومرحلة الاستدامة خلال الفترة من 2028 وحتى 2030.
وخلال العامين الماضى والحالى يتبنى البنك تنفيذ تطبيق محادثة آلية، بجانب إصدار فورى للبطاقات، وفى 2024 عمل على فتح الحسابات إلكترونيًا، وبتنى التمويل الرقمي.
وأشار تقرير الاستدامة إلى تعزيز المكونات الخلفية مثل نظام إدارة علاقات العملاء، وأنظمة إصدار القروض، وعملية التسجيل الرقمى.
واستثمر البنك فى تقنيات حديثة متعددة لمراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة والرد عليها تلقائيًا باستخدام مصادر متعددة للتهديدات ضمن نطاقات أمن المعلومات.
وفى إطار الشفافية، قام المصرف بنشر سياسة الخصوصية الخاصة به على موقعه الإلكترونى باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان إتاحتها لغالبية العملاء الحاليين والعملاء المحتملين الذين يزورون الموقع.
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