البورصة تواصل التراجع استعداداً لاكتتاب المصرف المتحد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس وسط، مع استعداد المؤسسات للاكتتاب فى طرح المصرف المتحد.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنحو 0.57% مسجلاً 30688.3 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.27% ليصل إلى 3163.76 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل إلى 8282.36 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30% ليصل إلى 11468.97 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنحو 0.51% ليصل لمستوى 38056.13 نقطة. “مصطفى”: EGX30 يستهدف منطقة 32 ألف نقطة نهاية الأسبوع الجارى
ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستقر الأداء فى المؤشرات حتى نهاية الأسبوع بشكل عام، ولكن المؤشر الرئيسى يمكن أن يرتد ارتداداً تدريجياًَ ليصل إلى منطقة المقاومة 32 ألف نقطة.
وأوضحت“مصطفى”، أن جلسة أمس شهد النصف الأول منها استقرار التعاملات، لكن مع بداية النصف الثانى من الجلسة بدأت التراجعات، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسى ما زال الأضعف أمام مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.818 مليار جنيه، من خلال تداول 1.272 مليار سهم، بتنفيذ 95.85 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 57 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أيكون بنسبة 10.66%، وأكت فاينانشال بنسبة 9.14%.
وتراجعت أسعار 116 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم النيل للأدوية بنحو 8.92%، وسهم مصر للألومنيوم بنحو 5.41%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.241 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 1.63 مليار جنيه مستحوذين على نسبة 75.3%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 1.59 مليار جنيه و41.22 مليون جنيه مستحوذين على نسب 21.67% و3.03% على الترتيب. “فراج”: أنصح المستثمرين بخفض المراكز لتجنب الخسائر وتقليل المخاطر
وتوقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى منطقة 30180 نقطة نهاية الأسبوع الجارى وسط ارتدادة ضعيفة للمؤشر.
وأوضح أن عمليات جنى الأرباح ظهرت مع اقتراب المؤشر من منطقة المقاومة المهمة عند 32 ألف نقطة، إضافة إلى بدء الاكتتاب فى أسهم المصرف المتحد التى ساعدت على ذلك التراجع.
ونصح المستثمرين بخفض المراكز لتجنب الخسائر وتقليل المخاطر، وتقليل التعاملات الهامشية لحين استقرار السوق وعودته للصعود مرة أخرى.
وسجل الأفراد 71.87% من التعاملات، حيث سجل سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 1.65 مليار جنيه و19.13 مليون جنيه، فى حين سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.17 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 28.12% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 22.9 مليون جنيه و1.61 مليار جنيه و40.05 مليون جنيه.
كتبت – منة هانى:
MENAFN19112024000202011048ID1108903246