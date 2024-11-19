البورصة تواصل التراجع استعداداً لاكتتاب المصرف المتحد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس وسط، مع استعداد المؤسسات للاكتتاب فى طرح المصرف المتحد.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنحو 0.57% مسجلاً 30688.3 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.27% ليصل إلى 3163.76 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل إلى 8282.36 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30% ليصل إلى 11468.97 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنحو 0.51% ليصل لمستوى 38056.13 نقطة.

ورجحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستقر الأداء فى المؤشرات حتى نهاية الأسبوع بشكل عام، ولكن المؤشر الرئيسى يمكن أن يرتد ارتداداً تدريجياًَ ليصل إلى منطقة المقاومة 32 ألف نقطة.

وأوضحت“مصطفى”، أن جلسة أمس شهد النصف الأول منها استقرار التعاملات، لكن مع بداية النصف الثانى من الجلسة بدأت التراجعات، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسى ما زال الأضعف أمام مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.818 مليار جنيه، من خلال تداول 1.272 مليار سهم، بتنفيذ 95.85 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 57 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أيكون بنسبة 10.66%، وأكت فاينانشال بنسبة 9.14%.

وتراجعت أسعار 116 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم النيل للأدوية بنحو 8.92%، وسهم مصر للألومنيوم بنحو 5.41%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.241 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 1.63 مليار جنيه مستحوذين على نسبة 75.3%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 1.59 مليار جنيه و41.22 مليون جنيه مستحوذين على نسب 21.67% و3.03% على الترتيب.

وتوقع عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى منطقة 30180 نقطة نهاية الأسبوع الجارى وسط ارتدادة ضعيفة للمؤشر.

وأوضح أن عمليات جنى الأرباح ظهرت مع اقتراب المؤشر من منطقة المقاومة المهمة عند 32 ألف نقطة، إضافة إلى بدء الاكتتاب فى أسهم المصرف المتحد التى ساعدت على ذلك التراجع.

ونصح المستثمرين بخفض المراكز لتجنب الخسائر وتقليل المخاطر، وتقليل التعاملات الهامشية لحين استقرار السوق وعودته للصعود مرة أخرى.

وسجل الأفراد 71.87% من التعاملات، حيث سجل سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 1.65 مليار جنيه و19.13 مليون جنيه، فى حين سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.17 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 28.12% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 22.9 مليون جنيه و1.61 مليار جنيه و40.05 مليون جنيه.

كتبت – منة هانى: