سوارى فنتشرز تسعى لزيادة استثماراتها بقطاع ريادة الأعمال لـ150 مليون دولار - جريدة البورصة

تسعى شركة سواري فنتشرز للاستثمار زيادة حجم استثماراتها في مجال الابتكار وريادة الأعمال لتصل إلى 150 مليون دولار خلال عامين، من خلال عقد المزيد من الشراكات مع المهتمين بتنفيذ مبادرات تنموية داعمه للمبدعين ورواد الأعمال في السوق المصري.

قالت جنيفر شوبيرلين، الشريك بشركة سواري فنتشرز، إن مصر من الدول النامية الرائدة في مجال ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولويجة، ولكن التحدي الأكبر الذى يواجه رواد الأعمال هو عدم القدرة على الحصول على تمويل لمشروعاتهم وشركاتهم الناشئة خاصة السيدات.

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وأوضحت أن الشركة تعمل على دعم المبدعين الذين يمكن أن يصبحون رواد أعمال لشركات ناشئة في المجالات الابتكارية، حيث لا يقل دعم سواري فنتشرز عن مليون دولار للشركة الواحدة.

ولفتت شوبيرلين، إلى أن إجمالي استثمارات“سوار فينتشرز” في مجال ريادة الأعمال بالسوق المصري بلغ نحو 50 مليون دولار حتى الآن وذلك من خلال التعاون مع شركاء محليين من ضمنهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس وشركة مصر للتأمين وغيرها، إذ تقوم الشركة بمنح تلك الجهات التمويل اللازم لدعم رواد الأعمال المبدعين والمؤهلين ليكونوا أصحاب مشروعات حقيقية في مختلف المجالات المهمة.

تابعت:“يتم دعم تلك الجهات لتنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تدعم رواد الأعمال في السوق المصري، وتسعى الشركة الوصول لنحو 150 مليون دولار خلال عامين من خلال الزيد من الشراكات الجديدة”.

وذكرت أن المؤسسة تتعاون مع بعض الجهات الدولية في مسابقة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال وتم الاتفاق على توجيه 30% من الدعم المقدم منها للقضايا التى تتعلق بتمكين المرأة بشكل عام ورائدات الأعمال.

وأوضحت أن مبادرات المسئولية المجتمعية أسهمت في دعم ريادة الأعمال بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولكن مازلنا نحتاج المزيد من الجهود لبناء كفاءات وتسليط الضوء على قصص نجاح لرواد الأعمال لتحفيزهم وتوفير المعلومات الخاصة بالجهات الداعمة والممولة وحل مشاكل التمويل لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة.