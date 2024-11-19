سوارى فنتشرز تسعى لزيادة استثماراتها بقطاع ريادة الأعمال لـ150 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شوبيرلين: نتعاون مع بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس.. و”مصر للتأمين”
تسعى شركة سواري فنتشرز للاستثمار زيادة حجم استثماراتها في مجال الابتكار وريادة الأعمال لتصل إلى 150 مليون دولار خلال عامين، من خلال عقد المزيد من الشراكات مع المهتمين بتنفيذ مبادرات تنموية داعمه للمبدعين ورواد الأعمال في السوق المصري.
قالت جنيفر شوبيرلين، الشريك بشركة سواري فنتشرز، إن مصر من الدول النامية الرائدة في مجال ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولويجة، ولكن التحدي الأكبر الذى يواجه رواد الأعمال هو عدم القدرة على الحصول على تمويل لمشروعاتهم وشركاتهم الناشئة خاصة السيدات.
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وأوضحت أن الشركة تعمل على دعم المبدعين الذين يمكن أن يصبحون رواد أعمال لشركات ناشئة في المجالات الابتكارية، حيث لا يقل دعم سواري فنتشرز عن مليون دولار للشركة الواحدة.
ولفتت شوبيرلين، إلى أن إجمالي استثمارات“سوار فينتشرز” في مجال ريادة الأعمال بالسوق المصري بلغ نحو 50 مليون دولار حتى الآن وذلك من خلال التعاون مع شركاء محليين من ضمنهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس وشركة مصر للتأمين وغيرها، إذ تقوم الشركة بمنح تلك الجهات التمويل اللازم لدعم رواد الأعمال المبدعين والمؤهلين ليكونوا أصحاب مشروعات حقيقية في مختلف المجالات المهمة.
تابعت:“يتم دعم تلك الجهات لتنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تدعم رواد الأعمال في السوق المصري، وتسعى الشركة الوصول لنحو 150 مليون دولار خلال عامين من خلال الزيد من الشراكات الجديدة”.
وذكرت أن المؤسسة تتعاون مع بعض الجهات الدولية في مسابقة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال وتم الاتفاق على توجيه 30% من الدعم المقدم منها للقضايا التى تتعلق بتمكين المرأة بشكل عام ورائدات الأعمال.
وأوضحت أن مبادرات المسئولية المجتمعية أسهمت في دعم ريادة الأعمال بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولكن مازلنا نحتاج المزيد من الجهود لبناء كفاءات وتسليط الضوء على قصص نجاح لرواد الأعمال لتحفيزهم وتوفير المعلومات الخاصة بالجهات الداعمة والممولة وحل مشاكل التمويل لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة.
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