الوادى جروب تدشن برنامج نواره بالبحيرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نتعاون مع الجمعيات الأهلية لاختيار المستفيدات
دشنت مجموعة الوادي برنامج نواره لدعم وتمكين السيدات من خلال منتجات الشركة، لمساعدتهن على أن يكن رائدات أعمال وتحقيق عائد مادي لهن وذلك في بعض المناطق بمحافظة البحيرة، كما تعمل الشركة على توفير الدعم الفني والتدريبات اللازمة على آليات تسويق المنتج وبيعه.
قال أحمد بيومي مدير عام القطاع الصناعي بمجموعة الوادي لـ”البورصة”، إن إدارة المسئولية المجتمعية بالمجموعة لديها العديد من المبادرات في مجال دعم المرأة ورواد الأعمال، وتم مؤخراً إشراك القطاعات المختلفة داخل الشركة للمساهمة في خلق رائدات أعمال من خلال منتجات شركات الوادى .
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ومن خلال القطاع الصناعي تم تدشين مبادرة نواره الذي يهدف لدعم السيدات من خلال مبيعات الأعلاف والمنتجات الآخري من القطاع الصناعي خاصة في المناطق الريفية، وتم اختيار السيدات المستفيدات من تلك المبادرة من خلال عدد من المنظمات الأهلية، وتم تدريبهم على آليات تسويق للمنتج والبيع بشكل يحقق عائد ومنفعه لها.
ولفت بيومي، إلى أن الشركة توفر للسيدات المستفيدات من مبادرة نواره دعم فني من خلال فريق المبيعات والدعم الفني بالمصنع لتمكينهم من العمل دون خسائر، وتم تدشين المبادرة كمرحلة أولي في محافظة البحيرة وذلك لتنمية المناطق المحيطة بمصانع الوادي.
وقال إن عدد المستفيدين حالياً من المبادرة 30 سيدة وتسعى الشركة لمضاعفة العدد خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في المبادرة في عدد من المناطق بالوجه البحري ومحافظات الصعيد حد السواء .
أشار بيومي، إلى أن مجموعة الوادي تمتلك 13 شركة ويتم دراسة إمكانية استفادة السيدات من أكثر من منتج كالاعلاف والدواجن وزيت الزيتون وغيرها لتحقيق أكبر عائد لها.
وأضاف أنه يتم إعداد تقارير أسبوعية عن أداء السيدات لمعرفة قدراتهم على البيع والتسويق والعائد الذى حققته لها وتحديد احتياجاتها وتوفير اللازم من خلال قسمي المبيعات والدعم الفني.
وأوضح أن الصناعة هي ترس أساسي ورئيسي في دعم أى اقتصاد ولها دور تنموي ومجتمعي من خلال نقل الخبرات لرواد الأعمال ودعمهم ودعم المشروعات متناهية الصغر وتبني الأفكار المبتكرة.
ولفت إلى أن الشركة تفتح أبواب مصانعها للطلاب سنوياً للاستفاده من خطوط إنتاج الشركة وتدريبهم عملياً ونظرياً وتأهيلهم لسوق العمل في جميع الأقسام، كما يتم الاستعانه ببعضهم وتعيينهم داخل مصانع الوادي للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتنمية المجتمعات المحيطة بمصانع مجموعة الوادي لإحداث تأثير إيجابي في تنمية تلك المناطق.
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