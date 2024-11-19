الوادى جروب تدشن برنامج نواره بالبحيرة - جريدة البورصة

دشنت مجموعة الوادي برنامج نواره لدعم وتمكين السيدات من خلال منتجات الشركة، لمساعدتهن على أن يكن رائدات أعمال وتحقيق عائد مادي لهن وذلك في بعض المناطق بمحافظة البحيرة، كما تعمل الشركة على توفير الدعم الفني والتدريبات اللازمة على آليات تسويق المنتج وبيعه.

قال أحمد بيومي مدير عام القطاع الصناعي بمجموعة الوادي لـ”البورصة”، إن إدارة المسئولية المجتمعية بالمجموعة لديها العديد من المبادرات في مجال دعم المرأة ورواد الأعمال، وتم مؤخراً إشراك القطاعات المختلفة داخل الشركة للمساهمة في خلق رائدات أعمال من خلال منتجات شركات الوادى .

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ومن خلال القطاع الصناعي تم تدشين مبادرة نواره الذي يهدف لدعم السيدات من خلال مبيعات الأعلاف والمنتجات الآخري من القطاع الصناعي خاصة في المناطق الريفية، وتم اختيار السيدات المستفيدات من تلك المبادرة من خلال عدد من المنظمات الأهلية، وتم تدريبهم على آليات تسويق للمنتج والبيع بشكل يحقق عائد ومنفعه لها.

ولفت بيومي، إلى أن الشركة توفر للسيدات المستفيدات من مبادرة نواره دعم فني من خلال فريق المبيعات والدعم الفني بالمصنع لتمكينهم من العمل دون خسائر، وتم تدشين المبادرة كمرحلة أولي في محافظة البحيرة وذلك لتنمية المناطق المحيطة بمصانع الوادي.

وقال إن عدد المستفيدين حالياً من المبادرة 30 سيدة وتسعى الشركة لمضاعفة العدد خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في المبادرة في عدد من المناطق بالوجه البحري ومحافظات الصعيد حد السواء .

أشار بيومي، إلى أن مجموعة الوادي تمتلك 13 شركة ويتم دراسة إمكانية استفادة السيدات من أكثر من منتج كالاعلاف والدواجن وزيت الزيتون وغيرها لتحقيق أكبر عائد لها.

وأضاف أنه يتم إعداد تقارير أسبوعية عن أداء السيدات لمعرفة قدراتهم على البيع والتسويق والعائد الذى حققته لها وتحديد احتياجاتها وتوفير اللازم من خلال قسمي المبيعات والدعم الفني.

وأوضح أن الصناعة هي ترس أساسي ورئيسي في دعم أى اقتصاد ولها دور تنموي ومجتمعي من خلال نقل الخبرات لرواد الأعمال ودعمهم ودعم المشروعات متناهية الصغر وتبني الأفكار المبتكرة.

ولفت إلى أن الشركة تفتح أبواب مصانعها للطلاب سنوياً للاستفاده من خطوط إنتاج الشركة وتدريبهم عملياً ونظرياً وتأهيلهم لسوق العمل في جميع الأقسام، كما يتم الاستعانه ببعضهم وتعيينهم داخل مصانع الوادي للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتنمية المجتمعات المحيطة بمصانع مجموعة الوادي لإحداث تأثير إيجابي في تنمية تلك المناطق.