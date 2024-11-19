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لافروف: دول البريكس تكتسب نفوذًا داخل مجموعة العشرين - جريدة البورصة

11/19/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن دول البريكس تكتسب نفوذا في مجموعة العشرين، وهو ما ظهر جليا خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في القمة- إن دول البريكس تمثل ما مجموعه 37% من الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الثلاثاء.

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كما أوضح لافروف أن مما ساهم في تعزيز وضع تكتل البريكس داخل مجموعة العشرين هو انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل، فضلا عن دعوة جامعة الدول العربية ورئيس بنك التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من دول البريكس.

يذكر أن الدول المؤسسة لتكتل البريكس هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وانضمت مصر إلى دول البريكس مؤخرا إلى جانب خمس دول أخرى.

المصدر:

MENAFN19112024000202011048ID1108903243

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