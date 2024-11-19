لافروف: دول البريكس تكتسب نفوذًا داخل مجموعة العشرين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أشار وزير
الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن دول البريكس تكتسب نفوذا في مجموعة العشرين، وهو ما ظهر جليا خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في القمة- إن دول البريكس تمثل ما مجموعه 37% من الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الثلاثاء.
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كما أوضح لافروف أن مما ساهم في تعزيز وضع تكتل البريكس داخل مجموعة العشرين هو انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل، فضلا عن دعوة جامعة الدول العربية ورئيس بنك التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من دول البريكس.
يذكر أن الدول المؤسسة لتكتل البريكس هي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وانضمت مصر إلى دول البريكس مؤخرا إلى جانب خمس دول أخرى.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108903243
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