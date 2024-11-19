ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“وول مارت” بأعلى وتيرة يومية في قرابة الثلاثة أشهر خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عقب الإعلان عن نتائج أعمال قوية فاقت التوقعات، مع زيادة أهدافها المالية للعام بأكمله.

وصعد السهم بنسبة 3.85% إلى 87.33 دولار، بعدما ارتفع إلى 88.29 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

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وإذا أغلق السهم عند تلك المستويات، فسيتعبر ذلك أعلى وتيرة ارتفاع يومية للسهم منذ جلسة الخامس عشر من أغسطس، عندما صعد بنسبة 6.58%.

ويأتي ذلك عقب إعلانها عن زيادة إجمالي الإيرادات إلى 169.59 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في الواحد والثلاثين من أكتوبر، متفوقة على التوقعات البالغة 167.72 مليار دولار.

وزادت توقعاتها لنمو مبيعات العام المالي الجاري بأكمله بنسبة تتراوح بين 4.8% و5.1%، من نطاق يتراوح بين 3.75% و4.75% في التوقعات السابقة.

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