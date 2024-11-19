ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“وول مارت” بأعلى وتيرة يومية في قرابة الثلاثة أشهر خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عقب الإعلان عن نتائج أعمال قوية فاقت التوقعات، مع زيادة أهدافها المالية للعام بأكمله.
وصعد السهم بنسبة 3.85% إلى 87.33 دولار، بعدما ارتفع إلى 88.29 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
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وإذا أغلق السهم عند تلك المستويات، فسيتعبر ذلك أعلى وتيرة ارتفاع يومية للسهم منذ جلسة الخامس عشر من أغسطس، عندما صعد بنسبة 6.58%.
ويأتي ذلك عقب إعلانها عن زيادة إجمالي الإيرادات إلى 169.59 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في الواحد والثلاثين من أكتوبر، متفوقة على التوقعات البالغة 167.72 مليار دولار.
وزادت توقعاتها لنمو مبيعات العام المالي الجاري بأكمله بنسبة تتراوح بين 4.8% و5.1%، من نطاق يتراوح بين 3.75% و4.75% في التوقعات السابقة.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108903242
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