تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تجنب المستثمرين للأصول الخطرة، مع مراقبة التوترات الجيوسياسية المتمركزة حول روسيا، فضلًا عن القراءة النهائية لمعدل التضخم الذي أشار إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.
وعند إغلاق التعاملات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% إلى 500.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، مع انخفاض أسهم قطاعي البنوك والسفر بنسبة 1.4% و1% على الترتيب.
موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية لافروف: دول البريكس تكتسب نفوذًا داخل مجموعة العشرين ((موديز)): نمو الاقتصاد المصرى يرتفع إلى 5% فى العام المالى المقبل
وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8099 نقطة، وتراجع نظيره“داكس” الألماني 0.65% إلى 19060 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بمعدل 0.65% إلى 7229 نقطة.
وشهدت الأسواق تحولًا إلى الطلب على الملاذات الآمن، والابتعاد عن الأصول الخطرة في ظل مخاوف اتساع نطاق الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، عقب توقيع الرئيس“فلاديمير بوتين” مرسومًا لتخفيف الظروف التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية.
وكشفت البيانات الصادرة في وقت سابق من اليوم، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2% في القراءة النهائية لشهر أكتوبر وفقًا للتوقعات، ارتفاعاً من 1.7% في سبتمبر.
وقد تدفع تلك البيانات البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لوقت طويل، في ظل حذر من المسؤولين إزاء القيود الجمركية المرتفعة المتوقع فرضها خلال ولاية“دونالد ترامب” الثانية، والتي قد تؤجج التضخم مرة أخرى.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108903241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.