تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تجنب المستثمرين للأصول الخطرة، مع مراقبة التوترات الجيوسياسية المتمركزة حول روسيا، فضلًا عن القراءة النهائية لمعدل التضخم الذي أشار إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.

وعند إغلاق التعاملات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.45% إلى 500.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، مع انخفاض أسهم قطاعي البنوك والسفر بنسبة 1.4% و1% على الترتيب.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8099 نقطة، وتراجع نظيره“داكس” الألماني 0.65% إلى 19060 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بمعدل 0.65% إلى 7229 نقطة.

وشهدت الأسواق تحولًا إلى الطلب على الملاذات الآمن، والابتعاد عن الأصول الخطرة في ظل مخاوف اتساع نطاق الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، عقب توقيع الرئيس“فلاديمير بوتين” مرسومًا لتخفيف الظروف التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية.

وكشفت البيانات الصادرة في وقت سابق من اليوم، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2% في القراءة النهائية لشهر أكتوبر وفقًا للتوقعات، ارتفاعاً من 1.7% في سبتمبر.

وقد تدفع تلك البيانات البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لوقت طويل، في ظل حذر من المسؤولين إزاء القيود الجمركية المرتفعة المتوقع فرضها خلال ولاية“دونالد ترامب” الثانية، والتي قد تؤجج التضخم مرة أخرى.

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