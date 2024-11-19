الحكومة تعجل بصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتطلع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال 6 أشهر بحد أقصى، وذلك فى محاولة لتعزيز عمل الشركات وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية ودخول أسواق تصديرية جديدة، حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ ((البورصة)).

وأضافت المصادر، أن الحكومة صرفت لـ 60% من الشركات مستحقاتها المتأخرة، أما الباقى فيجهز لعمل مقاصة مع المالية والكهرباء والغاز الطبيعى والهيئة العامة للتنمية الصناعية لسداد ماعليها من مستحقات.

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تابعت: أن هذا التوجه يأتى دعمًا للمصدرين بعد ما أثار خفض المساندة التصديرية فى البرنامج الجديد مخاوف الشركات أن يؤثر ذلك على معدل الصادرات.

وصرفت وزارة المالية تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لمبادرة مساندة المصدرين، حسبما قال أحمد كوجك فى تصريحات سابقة قبل أسابيع.

وتعهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال لقاءه الأخير مع المجالس التصديرية بصرف المستحقات المتأخرة خلال 90 يومًا تبدأ من اليوم الأول لتقديم ورق الشحنة المصدرة.

وقال مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة شركة ((تى آند سي)) للملابس الجاهزة، إن شركته التى تصدر لأكثر من 20 دولة صرفت أغلب المستحقات المتأخرة، مما ساهم فى زيادة طاقتها الإنتاجية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تراهن على المساندة فى دخول أسواق جديدة، لدورها فى خفض جزء كبير من أعباء الشحن، ومساهمتها فى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الشركة فى الأسواق الخارجية.

أشار إلى أن تعجيل صرف مستحقات التصدير المتأخرة أثبت للمصدرين جدية الحكومة فى دعم الشركات المصدرة رغم خفض قيمة المساندة فى البرنامج الجديد، مما يقلص الفجوة ويدعم الخطط التصديرية الطموحة للشركات.

ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية المقرر تطبيقه بأثر رجعى بداية من مارس الماضى تخفيض المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيهاً للطن.

فى السياق ذاته، قال أحمد شعراوى رئيس شركة فوكس للملابس الرياضية، أن الشركة صرفت أكثر من نصف مستحقاتها التصديرية منذ بداية العام وحتى الآن، وتم توظيفها فى سداد مديونيات والتزامات على الشركة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات تحتاج بشكل كبير إلى التعجيل فى صرف المستحقات، لتوظيفها فى شراء خامات ومستلزمات إنتاج واستخدامها أيضًا فى خفض تكاليف الشحن.

وقال عبدالسميع الأتربى رئيس مجلس إدارة مجموعة الأتربى للحاصلات الزراعية، إن الشركة صرفت 60% من المستحقات منذ شهر أغسطس الماضى ومن المقرر صرف الباقى قريبًا.

وقال بهاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن الشركة لم تصرف مستحقاتها منذ 10 أشهر الأمر الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات، وعدم القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية المستهدفة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن صرف مستحقات الشركة خطوة لتشجيع الشركة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية الموجه لسوق المحلى والتصدير، والقدرة على تحقيق التنافسية بين الأسواق التى تمكنت من السيطرة بفضل تكلفتها المنخفضة.

ودعا إلى مراجعة قرار التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية، والذى من شأنه أن يؤثر على القدرات التصديرية للشركات.