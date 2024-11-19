الحكومة تعجل بصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتطلع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال 6 أشهر بحد أقصى، وذلك فى محاولة لتعزيز عمل الشركات وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية ودخول أسواق تصديرية جديدة، حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ ((البورصة)).
وأضافت المصادر، أن الحكومة صرفت لـ 60% من الشركات مستحقاتها المتأخرة، أما الباقى فيجهز لعمل مقاصة مع المالية والكهرباء والغاز الطبيعى والهيئة العامة للتنمية الصناعية لسداد ماعليها من مستحقات.
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تابعت: أن هذا التوجه يأتى دعمًا للمصدرين بعد ما أثار خفض المساندة التصديرية فى البرنامج الجديد مخاوف الشركات أن يؤثر ذلك على معدل الصادرات.
وصرفت وزارة المالية تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لمبادرة مساندة المصدرين، حسبما قال أحمد كوجك فى تصريحات سابقة قبل أسابيع.
وتعهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال لقاءه الأخير مع المجالس التصديرية بصرف المستحقات المتأخرة خلال 90 يومًا تبدأ من اليوم الأول لتقديم ورق الشحنة المصدرة. طلبة: تعجيل صرف المتأخرات يسد فجوة خفض المساندة فى البرنامج الجديد
وقال مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة شركة ((تى آند سي)) للملابس الجاهزة، إن شركته التى تصدر لأكثر من 20 دولة صرفت أغلب المستحقات المتأخرة، مما ساهم فى زيادة طاقتها الإنتاجية.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تراهن على المساندة فى دخول أسواق جديدة، لدورها فى خفض جزء كبير من أعباء الشحن، ومساهمتها فى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الشركة فى الأسواق الخارجية.
أشار إلى أن تعجيل صرف مستحقات التصدير المتأخرة أثبت للمصدرين جدية الحكومة فى دعم الشركات المصدرة رغم خفض قيمة المساندة فى البرنامج الجديد، مما يقلص الفجوة ويدعم الخطط التصديرية الطموحة للشركات.
ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية المقرر تطبيقه بأثر رجعى بداية من مارس الماضى تخفيض المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيهاً للطن. ((فوكس للملابس الرياضية)) تصرف 50% من مستحقاتها منذ بداية العام
فى السياق ذاته، قال أحمد شعراوى رئيس شركة فوكس للملابس الرياضية، أن الشركة صرفت أكثر من نصف مستحقاتها التصديرية منذ بداية العام وحتى الآن، وتم توظيفها فى سداد مديونيات والتزامات على الشركة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات تحتاج بشكل كبير إلى التعجيل فى صرف المستحقات، لتوظيفها فى شراء خامات ومستلزمات إنتاج واستخدامها أيضًا فى خفض تكاليف الشحن.
وقال عبدالسميع الأتربى رئيس مجلس إدارة مجموعة الأتربى للحاصلات الزراعية، إن الشركة صرفت 60% من المستحقات منذ شهر أغسطس الماضى ومن المقرر صرف الباقى قريبًا.
وقال بهاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن الشركة لم تصرف مستحقاتها منذ 10 أشهر الأمر الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات، وعدم القدرة على المنافسة بالأسواق التصديرية المستهدفة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن صرف مستحقات الشركة خطوة لتشجيع الشركة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية الموجه لسوق المحلى والتصدير، والقدرة على تحقيق التنافسية بين الأسواق التى تمكنت من السيطرة بفضل تكلفتها المنخفضة.
ودعا إلى مراجعة قرار التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية، والذى من شأنه أن يؤثر على القدرات التصديرية للشركات.
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