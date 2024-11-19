((المتحدة للصناعة والتجارة)) تسعى لإنشاء مصنع جديد لإكسسوارات السيارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة ترصد 12 مليون جنيه لتطوير خطوط الإنتاج الحالية خلال 2025
تدرس الشركة المتحدة للصناعة والتجارة المتخصصة فى مجال تصنيع وحقن إكسسوارات السيارات المختلفة، التوسع ببناء مصنع جديد لدعم خطط زيادة الإنتاج والاتجاه نحو التصدير خلال السنوات المقبلة.
قال محمود البدوى، مدير القطاع التجارى والعضو المنتدب بالشركة لـ((البورصة))، إن الشركة تدرس حاليا مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض المصنع بإحدى المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية بنسبة تتراوح ما بين 50 و70% بتدشين المصنع الجديد.
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أضاف على هامش معرض ((اوتو تك)) المتخصص في قطع غيار السيارات والصناعات المغذية، أن الشركة تعتزم استثمار نحو 12 مليون جنيه خلال العام المقبل لتطوير خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع الحالى، لافتا إلى أن الشركة قامت بضخ نحو 12 مليون جنيه أخرى فى خط إنتاج الاسطمبات خلال الربع الأول من العام الجارى.
أوضح أن الشركة تتطلع للتصدير للأسواق الخارجية وتحديدا“الأفريقية”، وتسعى للوصول بحجم الصادرات لنحو 50% من الطاقة الإنتاجية.
ولفت قال مدير القطاع التجارى والعضو المنتدب إلى أن الشركة تتطلع إلى زيادة حجم مبيعاتها إلى نحو 60 مليون جنيه خلال العام المقبل 2025.
أشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق نمو بالمبيعات يصل إلى 400% من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة لاستقطاب عملاء جدد لديها بجانب الخطط التسويقية المتبعة خلال الفترة الحالية.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة لديها العديد من مراكز الخدمة المعتمدة لبيع قطع الغيار وعمل الصيانة السريعة البسيطة للسيارات داخلها فى محافظات (الشرقية، والمنيا)، وتدرس التوسع بشكل أكبر فى محافظات الصعيد والوجه البحرى.
وتأسست الشركة في سوريا منذ عام 1978 وتعمل من خلال علامتها التجارية ((كاربيدروسيان)) فى مجال تصنيع وحقن إكسسوارات السيارات المختلفة،
وبدأت الشركة علمها فى مصر عام 2011، وتنتج اكسسوارات السيارات ومنها (الدلاية والشنب والكارتيرة المثلث، وشعار التاكسي بلونين مختلفين، بالإضافة إلى إنتاج واقي المطر والشماسات للعديد من علامات التجارية للسيارات (الملاكى، ونصف نقل).
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