((المتحدة للصناعة والتجارة)) تسعى لإنشاء مصنع جديد لإكسسوارات السيارات - جريدة البورصة

تدرس الشركة المتحدة للصناعة والتجارة المتخصصة فى مجال وحقن إكسسوارات السيارات المختلفة، التوسع ببناء جديد لدعم خطط زيادة الإنتاج والاتجاه نحو التصدير خلال السنوات المقبلة.

قال محمود البدوى، مدير القطاع التجارى والعضو المنتدب بالشركة لـ((البورصة))، إن الشركة تدرس حاليا مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أرض المصنع بإحدى المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية بنسبة تتراوح ما بين 50 و70% بتدشين المصنع الجديد.

موضوعات“فيروم مصر” تتفاوض مع أسواق أوروبا وأفريقيا لتصدير إنتاجها فور التصنيع الحكومة تعجل بصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من“التأمين الصحى الشامل”

أضاف على هامش معرض ((اوتو تك)) المتخصص في قطع غيار السيارات والصناعات المغذية، أن الشركة تعتزم استثمار نحو 12 مليون جنيه خلال العام المقبل لتطوير خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع الحالى، لافتا إلى أن الشركة قامت بضخ نحو 12 مليون جنيه أخرى فى خط إنتاج الاسطمبات خلال الربع الأول من العام الجارى.

أوضح أن الشركة تتطلع للتصدير للأسواق الخارجية وتحديدا“الأفريقية”، وتسعى للوصول بحجم الصادرات لنحو 50% من الطاقة الإنتاجية.

ولفت قال مدير القطاع التجارى والعضو المنتدب إلى أن الشركة تتطلع إلى زيادة حجم مبيعاتها إلى نحو 60 مليون جنيه خلال العام المقبل 2025.

أشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق نمو بالمبيعات يصل إلى 400% من خلال المشاركة فى المعارض المتخصصة لاستقطاب عملاء جدد لديها بجانب الخطط التسويقية المتبعة خلال الفترة الحالية.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة لديها العديد من مراكز الخدمة المعتمدة لبيع قطع الغيار وعمل الصيانة السريعة البسيطة للسيارات داخلها فى محافظات (الشرقية، والمنيا)، وتدرس التوسع بشكل أكبر فى محافظات الصعيد والوجه البحرى.

وتأسست الشركة في سوريا منذ عام 1978 وتعمل من خلال علامتها التجارية ((كاربيدروسيان)) فى مجال تصنيع وحقن إكسسوارات السيارات المختلفة،

وبدأت الشركة علمها فى مصر عام 2011، وتنتج اكسسوارات السيارات ومنها (الدلاية والشنب والكارتيرة المثلث، وشعار التاكسي بلونين مختلفين، بالإضافة إلى إنتاج واقي المطر والشماسات للعديد من علامات التجارية للسيارات (الملاكى، ونصف نقل).