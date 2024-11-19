فيروم مصر تتفاوض مع أسواق أوروبا وأفريقيا لتصدير إنتاجها فور التصنيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد المفتي، عضو مجلس إدارة شركة فيروم مصر لتصنيع الصوامع، إن الشركة بدأت في أعمال الإنشاءات بمنطقة شرق بورسعيد، واستيراد المعدات اللازمة تمهيدًا لبدء التصنيع.

أضاف المفتي لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير جزء من إنتاجها أيضًا، لافتًا إلى بدء المفاوضات حاليًا مع أسواق أوروبية وشمال أفريقية طلباتهم من الإنتاج المزمع البدء فيه فور إنهاء التقارير المالية لمجلس الوزراء.

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وتابع أن مستهدفات فيروم مصر لا تقتصر فقط على توفير العملة الأجنبية، بل تشمل أيضًا جلب العملة وتعزيز الصادرات المصرية.

وأوضح أن الشركة اجتمعت مع وزير التموين الشهر الجاري ووعد بإنهاء الإجراءات اللازمة مع الوزارات المعنية، وتمت الموافقة بالفعل من قبل وزارة الاستثمار، وهي في انتظار موافقة وزارة المالية على تنفيذ المشروع بالأمر المباشر بالجنيه المصري.

وتسعى الشركة لتاسيس مصنع لصناعة صوامع الغلال لزيادة القدرات التخزينية لمصر اعتمادًا على الإنتاج المحلى.

أوضح أن تحالف المشروع أطلع وزير التموين أثناء الاجتماع على مستجدات التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل اللازم، والتي توقفت الفترة الماضية بسبب عدم تفعيل عقد المشروع من جانب الحكومة، خاصة أن القرض يتطلب ضمانات المشروع من خلال العقد الرسمي.

ذكر المفتي أن فيروم مصر تستهدف تصنيع سعات تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي لتخزين الحبوب خلال 3 سنوات.

تأسست شركة“فيروم مصر” في فبراير الماضي برأسمال 100 مليون جنيه، بمساهمة من شركة فيروم إس إيه البولندية بحصة 50%، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بحصة 12%، وحصة 26% لشركة سامكريت للاستثمار، و12% لصالح شركة شرق بورسعيد للتنمية.

ووفقًا لبيانات حصلت عليها“البورصة” من شركة“فيروم مصر”، تقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع المزمع إنشاؤه بـ 2.3 مليار جنيه على مساحة 52 ألف متر مربع. ويهدف إلى توطين صناعة الصوامع في السوق المحلية، بإنتاج متوقع نحو 400 ألف طن سعة تخزينية في العام الأول للنشاط، ويصل إلى نحو مليون طن في العام الرابع.