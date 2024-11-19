مصانع الأجهزة الكهربائية تسعى لتصدير منتجاتها ((الكمالية)) لتعويض ضعف الطلب المحلى - جريدة البورصة

يسعى مصنعو الأجهزة المنزلية لتسويق منتجاتهم غير الأساسية فى الخارج لمواجهة ترجع الطلب عليها فى السوق المحلية مع ارتفاع الأسعار وتركيز المستهلكين على الأجهزة الأساسية.

وقال تجار لـ”البورصة”، إن الطلب على الأجهزة غير الأساسية مثل القلايات الكهربائية والميكروويف وغسالات الأطباق شهدت تراجعا حادًا خلال العامين الماضيين مع ارتفاع أسعارها تأثرًا بأسعار الدولار.

موضوعات25% نموًا فى صادرات الصناعات الهندسية أول 9 أشهر من 2024 30 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين “سافا” النيجيرية الناشئة ساعدت ألف شركة مصرية على بدء أعمالها فى الولايات المتحدة

وقال جورج سيد، صاحب معرض أجهزة كهربائية بمنطقة شبرا الخيمة، إن الميكروويف والقلايات الهوائية“إير فراير” كانت ضمن الأجهزة الأساسية فى تجهيزات العرائس قبل عامين، ولكن مع الزيادة الكبيرة فى أسعارها، توقف الطلب عليها.

وأضاف:“تعاقدت على شراء 50 قطعة ميكروويف من شركات الأجهزة الكهربائية منذ بداية العام الجاري، ولم أبع سوى قطعتين فقط، رغم أننى قدمت خصومات تصل إلى 20% لتشجيع المبيعات، ولكن دون جدوى”.

وأوضح أن أسعار هذه المنتجات تبدأ من 3200 جنيه وتصل حتى 9 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، ويختلف السعر بحسب العلامة التجارية.

وقال محمد أحمد، مسئول المبيعات بمعرض“حوت الشاشات”، إن ارتفاع أسعار الشاشات الجديدة من العلامات التجارية الكبرى مثل إل جى وسامسونج دفع المستهلكين إلى اللجوء إلى شراء الشاشات المستعملة المستوردة.

وأضاف أن هذه العلامات باتت تُعتبر رفاهية بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين بسبب أسعارها المرتفعة، بينما حققت الشاشات المستعملة الصغيرة (مثل 32 بوصة) مبيعات جيدة نسبيًا.

وتشهد مبيعات الأجهزة الكهربائية والمنزلية عادة فترة ركود موسمى تمتد بين شهرى نوفمبر وفبراير. ولتحفيز المبيعات خلال هذه الفترة، تقدم الشركات تخفيضات كبيرة، وفقًا لما قاله جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، فى حديثه لـ“البورصة”.

وأوضح زكريا أن التجار والمعارض يركزون على تقديم عروض خاصة على الكماليات بسبب تراجع الطلب عليها بشكل كبير خلال مواسم مثل عيد الأم والكريسماس لتحفيز المبيعات.

ومع ذلك، يظل تأثير الركود الموسمى والقدرة الشرائية المحدودة من أبرز العوائق أمام تحقيق نمو ملحوظ فى المبيعات.

وأشار حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إلى أن شريحة كبيرة من الشركات تعانى من تراجع مبيعات الأجهزة الكمالية، التى تُعتبر“رفاهية” بالمقارنة مع الأجهزة الأساسية الضرورية للحياة اليومية، مثل البوتاجازات والغسالات والثلاجات.

وأضاف مبروك:“اتجه المصنعون والتجار إلى تقديم خصومات وعروض على المنتجات، مثل أنظمة التقسيط بدون فوائد، والكاش باك، وعروض 'بلاك فرايداي' لتحفيز الطلب فى السوق المحلي”.

وقال إنه على الرغم من هذه المحاولات، لاتزال حركة السوق بطيئة نسبيًا، حيث يُلاحظ تردد المستهلك فى اتخاذ قرارات الشراء، مفضلًا الاحتفاظ بمدخراته أو توجيهها نحو السلع الأساسية.

اشار إلى أن المصانع ليس أمامها فرص سوى فتح أسواق تصديرية فى دول الخليج التى تفضل منتجات الرفاهية، وتعمل الشعبة على مساعدة الشركات لدخولها خلال العام المقبل.

أشار إلى أن تلك الأسواق تشترط مواصفات وجودة معينة، ودور الشعبة هو التعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق أمام دخول تلك المنتجات الأسواق الخارجية.

ووفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الصناعات الهندسية، يوجد أكثر من 150 مصنعًا لإنتاج الأجهزة الكهربائية فى مصر، من بينها 20 مصنعًا كبيرًا، بينما البقية متوسطة وصغيرة الحجم، ما يفرض ضغوطًا على الشركات للابتكار فى أساليب التسويق والتوزيع.

وقال شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية تعتمد على المنصات الإلكترونية لتسويق إنتاجها خارجيًا بعد تراجع الطلب المحلى على بعض الأنواع.