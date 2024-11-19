تطوير التابعة لـأيكون تنتهى من أول عقدين بالسعودية 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) جُنة: نسير وفق الخطة ونتوقع الانتهاء قبل نهاية العام
تعتزم شركة تطوير للمبانى الجاهزة الصناعية التابعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون” الانتهاء من تنفيذ عقدين لها بالسعودية قبل نهاية العام مع فترة مد شهرين آخرين مطلع العام المقبل، وفق طارق جُنة، رئيس علاقات المستثمرين بشركة“أيكون”.
وقال جُنة، إن الشركة بدأت بالفعل تشغيل مصنعها لإنتاج وتصنيع الوحدات الجاهزة والقطاعات المعدنية بالسعودية فى الفترة الأخيرة، مما دفعها للانتهاء من عقدين لها فى تنفيذ مشروعين بقيمة إجمالية تتراوح بين 120 و125 مليون ريال سعودى.
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وكشفت“أيكون”، عن توقيع شركة“تطوير” التابعة؛ عقد إنشاء مصنع متخصص في إنتاح وتصنيع الوحدات الجاهزة والقطاعات المعدنية الخفيفة بمدينة تبوك السعودية، بإجمالى استثمارات تبلغ 40 مليون ريال، على مساحة 31 ألف متر مربع، بهدف تغطية السوق السعودي ومنطقة الخليج بجميع احتياجاتها من المباني سابقة التجهيز.
وقامت مجموعة من الأفراد إمارتيين الجنسية من المساهمين بالشركة بتنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير بقيمة 1.6 مليار جنيه، وذلك لنقل حصصهم إلى شركة تابعة لهم، فى خطة لإعادة الهيكلة دون تغيير على أسهم الشركة.
وقامت“إى أف جى هيرمس” بدور سمسار طرفى الصفقة لنقل 90.5 مليون سهم، تمثل حصة 62.22% من إجمالى الشركة.
وقالت الشركة فى بيان لها، إن عملية إعادة الهيكلة تستهدف التجميع العائلي الملكيات المجموعة المرتبطة، لما له من أثر إيجابي في زيادة قدرة شركات المجموعة على تنويع مصادر التمويل دوليا وكذلك تقديم جميع الضمانات اللازمة لشركات المجموعة إن لزم الأمر.
أضافت أنه لن يترتب على عملية إعادة الهيكلة المشار اليها أي تعديل في هيكل ملكية الشركة، حيث انه لن يطرأ تغيير على المستفيد النهائي في الشركة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد للمستحوذ خطة استثمارية جديدة أو منفصلة، ولاتزال الخطة الحالية قائمة دون تغيير.
وتعد الشركة المستحوذة“AIF Holding Limited” مملوكة بنسبة 100% بشكل غير مباشر إلي المجموعة المرتبطة: عرفات وجود ومنى صقر، ومها الشرفى، وهشام ويوسف وخديجة ومليكة وسليم الفار، وأحمد وأمل وأمانى وإيمان عنبه، وهدي ميتكيس.
وتمتلك أيكون 100% من شركتها التابعة تطوير، والتى تم إنشاؤها بالسعودية لتصنيع وبيع المبانى سابقة التجهيز والكرافانات.
قفزت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، بنسبة 140.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 643.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.79 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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