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تطوير التابعة لـأيكون تنتهى من أول عقدين بالسعودية 2024 - جريدة البورصة

11/19/2024 2:31:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) جُنة: نسير وفق الخطة ونتوقع الانتهاء قبل نهاية العام

تعتزم شركة تطوير للمبانى الجاهزة الصناعية التابعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون” الانتهاء من تنفيذ عقدين لها بالسعودية قبل نهاية العام مع فترة مد شهرين آخرين مطلع العام المقبل، وفق طارق جُنة، رئيس علاقات المستثمرين بشركة“أيكون”.

وقال جُنة، إن الشركة بدأت بالفعل تشغيل مصنعها لإنتاج وتصنيع الوحدات الجاهزة والقطاعات المعدنية بالسعودية فى الفترة الأخيرة، مما دفعها للانتهاء من عقدين لها فى تنفيذ مشروعين بقيمة إجمالية تتراوح بين 120 و125 مليون ريال سعودى.

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وكشفت“أيكون”، عن توقيع شركة“تطوير” التابعة؛ عقد إنشاء مصنع متخصص في إنتاح وتصنيع الوحدات الجاهزة والقطاعات المعدنية الخفيفة بمدينة تبوك السعودية، بإجمالى استثمارات تبلغ 40 مليون ريال، على مساحة 31 ألف متر مربع، بهدف تغطية السوق السعودي ومنطقة الخليج بجميع احتياجاتها من المباني سابقة التجهيز.

وقامت مجموعة من الأفراد إمارتيين الجنسية من المساهمين بالشركة بتنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير بقيمة 1.6 مليار جنيه، وذلك لنقل حصصهم إلى شركة تابعة لهم، فى خطة لإعادة الهيكلة دون تغيير على أسهم الشركة.

وقامت“إى أف جى هيرمس” بدور سمسار طرفى الصفقة لنقل 90.5 مليون سهم، تمثل حصة 62.22% من إجمالى الشركة.

وقالت الشركة فى بيان لها، إن عملية إعادة الهيكلة تستهدف التجميع العائلي الملكيات المجموعة المرتبطة، لما له من أثر إيجابي في زيادة قدرة شركات المجموعة على تنويع مصادر التمويل دوليا وكذلك تقديم جميع الضمانات اللازمة لشركات المجموعة إن لزم الأمر.

أضافت أنه لن يترتب على عملية إعادة الهيكلة المشار اليها أي تعديل في هيكل ملكية الشركة، حيث انه لن يطرأ تغيير على المستفيد النهائي في الشركة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد للمستحوذ خطة استثمارية جديدة أو منفصلة، ولاتزال الخطة الحالية قائمة دون تغيير.

وتعد الشركة المستحوذة“AIF Holding Limited” مملوكة بنسبة 100% بشكل غير مباشر إلي المجموعة المرتبطة: عرفات وجود ومنى صقر، ومها الشرفى، وهشام ويوسف وخديجة ومليكة وسليم الفار، وأحمد وأمل وأمانى وإيمان عنبه، وهدي ميتكيس.

وتمتلك أيكون 100% من شركتها التابعة تطوير، والتى تم إنشاؤها بالسعودية لتصنيع وبيع المبانى سابقة التجهيز والكرافانات.

قفزت أرباح شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“أيكون”، بنسبة 140.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 643.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.79 مليار جنيه، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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