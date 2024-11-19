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أبرزت تقدم المملكة في استخدام تقنيات الفضاء.. هيئة علوم الفضاء تشارك في القمة العالمية لقادة الفضاء في COP29

11/19/2024 7:07:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت وكالة الفضاء الأذربيجانية أذركوسموس قمة قادة الفضاء العالمية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) المعني بتغير المناخ، ويوم "العلم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة"، وركزت القمة على موضوع "تحديات الفضاء في مكافحة تغير المناخ".

وهدفت القمة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي لتكنولوجيا الفضاء في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التعاون بين الوكالات الفضائية العالمية والصاعدة.
وشارك في القمة نحو 80 ممثلًا من المجتمع الفضائي الدولي، بينهم كبار المسؤولين من دول مثل مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، واليابان، والصين، وتركيا، والبرازيل، والنرويج، وهنغاريا، كما شارك رؤساء مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO)، والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF)، والكومنولث، وعدد من المنظمات الأممية والدولية الأخرى ذات الصلة.

وفي افتتاح الحدث، صرح سمادين أسدوف، رئيس مجلس إدارة أذركوسموس، قائلاً: "في قمة قادة الفضاء العالمية، أحد الأحداث الرفيعة المستوى تحت مظلة COP29، نشهد من خلالها مرة أخرى كيف يدعم الفضاء الطموحات العالمية، ويسهم في تحسين الإجراءات، ويدعم التعاون الدولي".

مثل الهيئة كل من رئيسها التنفيذي، الدكتور محمد إبراهيم العسيري، والأستاذة أمل البنعلي، مدير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، حيث استعرض الدكتور العسيري، خلال كلمته في القمة، جهود مملكة البحرين في تسخير علوم وتقنيات الفضاء لمواجهة تغيرات المناخ عبر بناء القدرات الوطنية، ومراقبة مجموعة واسعة من المؤشرات البيئية. كما سلط الضوء على التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي الفضائي لدعم العمل المناخي، من خلال نجاحها في تنفيذ عدة مشاريع فضائية مشتركة، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم لهذا المجال.

واختتم العسيري كلمته بدعوة المشاركين إلى رفع مستوى التعاون عبر تبادل المعلومات والخبرات بما يخدم البشرية، وأضاف: "تضمنت القمة مناقشات حول الجهود المشتركة للعمل المناخي من خلال الشراكات الدولية، وبناء القدرات، ومشاركة البيانات، مما يعكس التزام كل دولة بمواجهة تحديات المناخ.

وأكدت القمة في بيانها الختامي على تعزيز الشراكات الدولية، المساهمة في أهداف برنامج الفضاء 2030 الذي أقرته الأمم المتحدة، وتحديد الحلول الفضائية للتخفيف من آثار تغير المناخ".

من جانبها، قالت الأستاذة أمل البنعلي: "أكدت القمة أن الفضاء لا يستخدم فقط كأداة ثانوية، بل أصبح اليوم يلعب دورًا محوريًا كجسر يربط العلم، والتكنولوجيا، والسياسة، والابتكار، لقد قدمت القمة فرصة لبناء شراكات أقوى بين وكالات الفضاء، والمنظمات الدولية، والحكومات، والباحثين، والقطاع الخاص، كما شاركت الهيئة في جلسات نقاش موسعة مع الخبراء، ووكالات الفضاء، والمنظمات الدولية، وعقدت الهيئة عددًا من الاجتماعات مع وكالات الفضاء والشركات المتخصصة لمتابعة مشاريع التعاون القائمة، واستكشاف فرص جديدة، والوقوف على آخر مستجدات مذكرات التفاهم المبرمة".

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