حفرة بالأقصر ابتلعت نجله.. استغاثة أب تشغل المصريين

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- Khaberni) خبرني - أوضح مصدر أمني مصري حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل والذي يتضمن استغاثة أحد المواطنين لاستخراج جثمان نجله "المتوفى" الذي لقي مصرعه إثر انهيار حفرة عليه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة أرمنت بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.
وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أنه بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، أبلغ مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (مزارع) بانهيار حفرة وبداخلها أحد الأشخاص أثناء عمله بمنزله الكائن بذات الدائرة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتم ضبط 6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلّغ" لقيامهم بأعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية بقطر مترين، وعمق نحو 30 مترا نتيجة انهيار التربة عليه، وقد قامت قوات الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة استخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة.
ووافقت النيابة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحفر على نفقته الخاصة تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وما زالت الجهود مستمرة لليوم العاشر.
وأكد المصدر أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.
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