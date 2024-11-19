حفرة بالأقصر ابتلعت نجله.. استغاثة أب تشغل المصريين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوضح مصدر أمني مصري حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل والذي يتضمن استغاثة أحد المواطنين لاستخراج جثمان نجله "المتوفى" الذي لقي مصرعه إثر انهيار حفرة عليه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة أرمنت بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.

وأكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أنه بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، أبلغ مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (مزارع) بانهيار حفرة وبداخلها أحد الأشخاص أثناء عمله بمنزله الكائن بذات الدائرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتم ضبط 6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلّغ" لقيامهم بأعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة، وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

وتبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية بقطر مترين، وعمق نحو 30 مترا نتيجة انهيار التربة عليه، وقد قامت قوات الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة استخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة.

ووافقت النيابة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحفر على نفقته الخاصة تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وما زالت الجهود مستمرة لليوم العاشر.

وأكد المصدر أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.