الأردن..ارتفاع كميات زيت الزيتون المنتجة في الشهر الأول من الموسم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول كميات زيت الزيتون التي تم إنتاجها خلال الفترة
15/10/2024 الى 15/11/2024 من هذا الموسم (2024)، حيث رصدت ارتفاعاً في كميات إنتاج زيت الزيتون بنسبة بلغت حوالي 32.2% مقارنةً مع الفترة ذاتها من الموسم الماضي (2023)، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة منذ بدء الموسم 12 ألف طن مقارنةً مع 9.1 ألف طن تم إنتاجها في الشهر الأول من الموسم الماضي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لكميات الإنتاج لزيت الزيتون، فقد احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى من بين المحافظات، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في معاصر محافظة إربد حوالي 6 الاف طن، تلتها محافظة عجلون، حيث بلغت كمية زيت الزيتون التي أنتجتها معاصر محافظة عجلون حوالي 1.4 الف طن، وجاءت محافظة البلقاء في المرتبة الثالثة وبلغت كميات زيت الزيتون المنتجة من قبل معاصر المحافظة حوالي 1.15 ألف طن خلال الشهر الأول من الموسم الحالي.
وستصدر دائرة الإحصاءات العامة تقريراً آخر للشهر القادم وستصدر النتائج النهائية عند انتهاء موسم عصر الزيتون،
ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسحاً سنويا لمعاصر زيت الزيتون منذ عام 2008 بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال زيارات أسبوعية طوال موسم عصرالزيتون بهدف جمع كافة البيانات المتعلقة بكميات إنتاج زيت الزيتون، ويأتي هذا التعاون ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، لتعزيز الجهود المبذولة في ضمان توحيد الرقم الاحصائي الوطني، وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، للمساهمة في وضع رؤيا وقرارات مستقبليه.
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