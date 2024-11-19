الأردن..ارتفاع كميات زيت الزيتون المنتجة في الشهر الأول من الموسم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها حول كميات زيت الزيتون التي تم إنتاجها خلال الفترة15/10/2024 الى 15/11/2024 من هذا الموسم (2024)، حيث رصدت ارتفاعاً في كميات إنتاج زيت الزيتون بنسبة بلغت حوالي 32.2% مقارنةً مع الفترة ذاتها من الموسم الماضي (2023)، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة منذ بدء الموسم 12 ألف طن مقارنةً مع 9.1 ألف طن تم إنتاجها في الشهر الأول من الموسم الماضي.



وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لكميات الإنتاج لزيت الزيتون، فقد احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى من بين المحافظات، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في معاصر محافظة إربد حوالي 6 الاف طن، تلتها محافظة عجلون، حيث بلغت كمية زيت الزيتون التي أنتجتها معاصر محافظة عجلون حوالي 1.4 الف طن، وجاءت محافظة البلقاء في المرتبة الثالثة وبلغت كميات زيت الزيتون المنتجة من قبل معاصر المحافظة حوالي 1.15 ألف طن خلال الشهر الأول من الموسم الحالي.

وستصدر دائرة الإحصاءات العامة تقريراً آخر للشهر القادم وستصدر النتائج النهائية عند انتهاء موسم عصر الزيتون،

ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسحاً سنويا لمعاصر زيت الزيتون منذ عام 2008 بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال زيارات أسبوعية طوال موسم عصرالزيتون بهدف جمع كافة البيانات المتعلقة بكميات إنتاج زيت الزيتون، ويأتي هذا التعاون ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، لتعزيز الجهود المبذولة في ضمان توحيد الرقم الاحصائي الوطني، وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، للمساهمة في وضع رؤيا وقرارات مستقبليه.