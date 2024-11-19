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صلاة الاستسقاء في الاردن السبت المقبل

11/19/2024 5:22:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة.

وقالت الوزارة، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إنه وحرصا من الوزارة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر، فقد تقرر إقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة العصر في عدد من المصليات في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل الموافق 23 تشرين الثاني 2024.

ونشرت الوزارة المصليات المنوي إقامة صلاة الاستسقاء فيها في جميع محافظات المملكة. عرض أقل

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