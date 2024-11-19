صلاة الاستسقاء في الاردن السبت المقبل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام ورد المظالم إلى أهلها وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة.
وقالت الوزارة، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إنه وحرصا من الوزارة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول المطر، فقد تقرر إقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة العصر في عدد من المصليات في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل الموافق 23 تشرين الثاني 2024.
ونشرت الوزارة المصليات المنوي إقامة صلاة الاستسقاء فيها في جميع محافظات المملكة. عرض أقل
MENAFN19112024000151011027ID1108901195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.