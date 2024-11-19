6 فيتامينات ومعادن معتمدة من الخبراء ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع التقدم في العمر، سيدعم النظام الغذائي المتوازن كل شيء من صحة العظام إلى جهاز المناعة. وفقًا لورقة بحثية نُشرت في دورية "Clinical Interventions in Aging"، فإن كبار السن معرضون لخطر انخفاض استهلاك الفيتامينات أكثر من الشباب.

وحسبما جاء في تقرير نشره موقع شبكة "CNET"، يأتي معظم الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم من النظام الغذائي. ولكن ربما يوصي الطبيب المعالج بالمكملات الغذائية أو الفيتامينات المتعددة، خاصةً إذا كان الشخص يتناول أدوية معينة تستنزف جسمه من عنصر غذائي معين أو لديه أي قيود غذائية تحد من مجموعات غذائية رئيسية. فيما يلي نصائح وتوصيات الخبراء حول أهم الفيتامينات والمعادن التي يجب التركيز على استهلاكها للاستمتاع بصحة أفضل خلال مرحلة الشيخوخة:

1. المغنيسيوم يوفر المغنيسيوم العديد من الوظائف الرئيسية في الجسم. فهو يحافظ على قوة العضلات، وينظم مستويات السكر في الدم ويساهم في صحة القلب. يقول الدكتور جاكوب تيتلبوم، طبيب باطني معتمد في الطب التكاملي، إن "المغنيسيوم ضروري لأكثر من 300 تفاعل في الجسم". وقال إن النظام الغذائي غير المعالج يحتوي على حوالي 600 ملغ من المغنيسيوم يوميًا. وتعد الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم هي 400 إلى 420 ملغ يوميًا للرجال البالغين، و310 إلى 320 ملغ للنساء، ولكن هناك حاجة إلى المزيد للحوامل أو المرضعات".

وحذر الدكتور تيتلبوم من أن تأثيرات انخفاض المغنيسيوم ربما تشمل زيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف. يمكن أن يشعر الشخص بالإرهاق أو يعاني من آلام عضلية واسعة النطاق إذا كان لا يحصل على ما يكفي من المغنيسيوم.

يمكنك العثور على المغنيسيوم في مجموعة واسعة من المكونات. قال دكتور بيتر بروكنر، وهو طبيب متخصص في الرياضة والتمارين الرياضية، أنه يمكن العثور على المغنيسيوم في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية مثل السبانخ، إلى جانب الشوكولاتة الداكنة، محذرًا من "أن الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة".

2. فيتامينات B يحتاج الجسم أيضًا إلى مجموعة من فيتامينات B، بما يشمل فيتامين B12 والفولات (يُسمى أيضًا حمض الفوليك)، للحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر. يعمل فيتامين B12 مع الفولات لمساعدة الجسم على تكوين خلايا جديدة، بما يشمل خلايا الدم والخلايا العصبية. في حين أن الشخص لا يحتاج عادةً إلى المزيد من فيتامين B12 مع التقدم في العمر، إلا أن جسمه لا يستطيع امتصاصه جيدًا عندما يكبر. قال دكتور بروكنر إن السبب يرجع إلى أن "المعدة تنتج حمضًا أقل، وهذا الحمض ضروري لنقل الفيتامين من الطعام إلى الجسم".

قال الدكتور تيتلباوم إن فيتامينات B ضرورية لإنتاج الطاقة، ويمكن أن تؤثر المستويات دون المستوى الأمثل على الصحة. ويحذر من أن نقص فيتامين B يرتبط بـ"زيادة ملحوظة في الخرف (وخاصة حمض الفوليك) وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية (وخاصة في أولئك الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الهوموسيستين)." وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الضعف أو ضعف التوازن وفقدان الشهية والخدر والوخز في اليدين والقدمين.

يوجد فيتامين B12 في البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض أو الحبوب والخميرة الغذائية مع إضافة مكملات فيتامين B12.

وأوضح: "ربما يحتاج كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل معينة في المعدة أو يتناولون أدوية تخفض حمض المعدة، إلى تناول مكملات فيتامين B12". وتضيف أميليا تي، أخصائية تغذية في نيويورك، أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية تمنع امتصاص فيتامين B12، مثل أوميبرازول أو ميتفورمين، ربما يحتاجون أيضًا إلى مكملات فيتامين B12.

3. الكالسيوم يقول المعهد الوطني الأميركي للشيخوخة إن الكالسيوم مهم بشكل خاص لكبار السن المعرضين لخطر فقدان العظام. ويوصي المعهد بتناول 1000 ملغم يوميًا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و70 عامًا، و1200 ملغم يوميًا للرجال الذين تبلغ أعمارهم 71 عامًا أو أكثر. ويوصى النساء في سن 51 عامًا أو أكثر بتناول 1200 ملغم يوميًا.

يقول الدكتور بروكنر إن "الكالسيوم معروف بقدرته على تقوية العظام، ولكنه ضروري أيضًا لعمل العضلات بشكل صحيح. ومع التقدم في السن، تأخذ الأجسام كمية أقل من الكالسيوم من الطعام، مما يمكن أن يتسبب في ضعف العظام".

يمكن الحصول على الكالسيوم بشكل طبيعي من مصادر مثل الحليب والزبادي والجبن. وتشير كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن الكالسيوم متوفر أيضًا في الكرنب والسلمون والتوفو واللوز والسبانخ.

4. فيتامين D إن فيتامين D هو فيتامين ضروري للصحة، لأن الجلد يمتصه عادةً بمجرد التواجد في ضوء النهار في أماكن مفتوحة. ولكن خلال أشهر الشتاء، إذا كان الشخص يعيش في مناخ غائم أو يتجنب أشعة الشمس الطبيعية مع التقدم في السن، فربما لا يحصل على ما يكفي منه. يحتاج الجسم إلى فيتامين D لامتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، مما يجعله عنصرًا غذائيًا مهمًا لصحة العظام.

يقول الدكتور بروكنر أنه بالإضافة إلى أشعة الشمس، يمكن الحصول على فيتامين D من الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والحليب المدعم والحبوب. ويمكن أن يوصي الطبيب أيضًا بمكمل غذائي إذا كان الشخص يعاني من فقدان العظام أو معرضًا لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

بالإضافة إلى صحة العظام، قال الدكتور تيتلباوم إن فيتامين D يمكن أن يساعد في محاربة المرض، مضيفًا أن "فيتامين D دون المستوى الأمثل يرتبط بزيادة المناعة الذاتية، وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المعدية الشديدة".

5. أحماض أوميغا-3 الدهنية أحماض أوميغا-3 الدهنية ضرورية للعديد من وظائف الجسم. تلعب الأحماض الدهنية أوميغا-3 دورًا في صحة القلب والدماغ. ومع ذلك، كما تشير كليفلاند كلينك، فإن الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من أحماض أوميغا-3 بمفرده، بما يعني أن الجسم يحتاج إلى الحصول على المزيد من الأطعمة أو المكملات الغذائية.

أوضح الدكتور بروكنر أن "أحماض أوميغا-3 الدهنية مفيدة جدًا لصحة القلب ويمكن أن تساعد في تقليل التورم، وهو أمر مهم لكبار السن. كما أنها مفيدة لصحة الدماغ وقد تساعد في الحماية من فقدان الذاكرة والأمراض مثل الزهايمر". وتضيف دكتورة تي أن أحماض أوميغا-3 تساعد في تقليل التورم عن طريق تقليل الالتهاب.

إن الأسماك الدهنية مثل السلمون هي مصدر جيد لأحماض أوميغا-3 الدهنية. قال دكتور بروكنر إنه يمكن أيضًا اللجوء إلى بذور الكتان وبذور الشيا والجوز لكنه أضاف تحذيرًا: "إنها تعطي نوعًا مختلفًا من أحماض أوميغا-3 التي لا يستخدمها الجسم بسهولة". ويمكن أن يعمل زيت السمك وزيت الطحالب كمكملات أيضًا.

6. الزنك في بحث نُشر عام 2015 في دورية "Pathobiology of Aging and Age-related Diseases"، وصفت دراسة الزنك بأنه "عنصر غذائي أساسي لصحة الإنسان بشكل عام، وكبار السن بشكل خاص". ويقول الباحثون إن الزنك يلعب "دورًا مهمًا في عملية الشيخوخة" وأن نقص الزنك ربما يكون مرتبطًا بالعديد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، والتي تشمل تصلب الشرايين، والأمراض التنكسية للجهاز العصبي، والتغيرات المرتبطة بالعمر في الجهاز المناعي والسرطان".

أوضح الدكتور بروكنر: "عند التقدم في العمر، يصبح جهاز المناعة أضعف، وإذا لم يكن لدى [الشخص] ما يكفي من الزنك، فربما يؤدي هذا إلى تفاقم الأمر".

يمكن العثور على الزنك في المحار واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا والمكسرات والبذور. وقال دكتور بروكنر إن المحار غني بالزنك بشكل خاص. وأضاف أنه "يمكن أن يجد بعض كبار السن أن مكملات الزنك مفيدة، خاصة إذا كانوا يمرضون كثيرًا أو لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الغنية بالزنك. ولكن تناول الكثير من الزنك يمكن أن يسبب مشاكل مع المعادن الأخرى في الجسم، لذلك من المهم اتباع الكميات الموصى بها".