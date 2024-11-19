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ماليزيا: رئاسة (آسيان) ستركز على معالجة أزمة لاجئي الروهينغيا

11/19/2024 4:47:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 19 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الثلاثاء أن بلاده ستسعى خلال رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العام المقبل إلى توجيه الجهود الإقليمية نحو استجابة أكثر شمولية وعملية لمعالجة أزمة لاجئي ميانمار لاسيما من أقلية (الروهينغيا) خاصة أنها تستضيف العدد الأكبر منهم من بين دول جنوب شرق آسيا.
وأكد حسن في تصريح صحفي أن "المساعدات الإنسانية لشعب ميانمار ستظل محور تركيز وأولوية دون تمييز" وان كوالالمبور ستواصل الجهود والعمل مع أصحاب المصلحة في ميانمار بشأن عملية الحوار السياسي الشامل بهدف تحقيق حل سلمي ومستدام.
ولفت وزير الخارجية الماليزي الى ان عملية إعادة التوطين في دول ثالثة التي تنظمها (المنظمة الدولية للهجرة) و(المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) تعد آلية مهمة لتسوية أزمة اللاجئين.
وأوضح أنه حتى 31 من أغسطس الماضي نجحت (المنظمة الدولية للهجرة) في إعادة توطين 4774 لاجئا في دول ثالثة من بينهم 3384 فردا أو ما يعادل 9ر70 في المئة من لاجئي ميانمار الذين تم توطينهم في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والنرويج والفلبين.
يذكر أن لاجئي ميانمار في ماليزيا بمن فيهم عرقيات الروهينغيا والكارين والشان يعيشون أوضاعا معقدة تتسم بعدم الاستقرار حيث فروا من القمع والعنف في بلادهم لكنهم يواجهون في ماليزيا تحديات كبيرة بسبب وضعهم القانوني كلاجئين غير معترف بهم رسميا إذ إن كوالالمبور ليست طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم تظل الاحتياجات تفوق الموارد حيث يعكس هذا الوضع ضرورة استجابة شاملة تجمع بين السياسات المحلية والمبادرات الإقليمية والدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية حسب مراقبين.(النهاية)

ع ا ب / ن ع ع



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