اليابان وبريطانيا تتفقان على إطلاق محادثات اقتصادية ثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 19 - 11 (كونا) -- اتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ونظيره البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء على إطلاق محادثات اقتصادية ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماع إيشيبا وستارمر على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) التي انطلقت امس الاثنين في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية.
واوضح البيان ان المحادثات التي ستعقد بصيغة (2+2) تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد بما في ذلك التجارة والأمن الاقتصادي بين اليابان وبريطانيا حيث اتفق الجانبان على ان تحقيق نمو اقتصادي قوي يمثل أولوية مشتركة للبلدين.
من جهة اخرى اتفق المسؤولان على أن "أمن منطقة اليورو الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصلان" متعهدين بتعزيز تعاونهما بقوة لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة".
ويشمل هذا التعاون مشروعا ثلاثيا مع إيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي ونشر مجموعة حاملة الطائرات البريطانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2025 بالإضافة إلى تدابير حماية أصول قوات الدفاع الذاتي اليابانية في المملكة المتحدة.
واكد المسؤولان استمرار التنسيق الوثيق بينهما بشأن قضايا المجتمع الدولي المختلفة مثل الوضع في شرق آسيا وأوكرانيا.
يذكر انها المرة الثانية التي تقيم فيها اليابان محادثات (2+2) الاقتصادية الثنائية بعد تلك التي أجرتها مع الولايات المتحدة عام 2022.(النهاية)
م ك / ش م ع
MENAFN19112024000071011013ID1108900972
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