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اليابان وبريطانيا تتفقان على إطلاق محادثات اقتصادية ثنائية

11/19/2024 4:47:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 11 (كونا) -- اتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ونظيره البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء على إطلاق محادثات اقتصادية ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية اليابانية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماع إيشيبا وستارمر على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) التي انطلقت امس الاثنين في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية.
واوضح البيان ان المحادثات التي ستعقد بصيغة (2+2) تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد بما في ذلك التجارة والأمن الاقتصادي بين اليابان وبريطانيا حيث اتفق الجانبان على ان تحقيق نمو اقتصادي قوي يمثل أولوية مشتركة للبلدين.
من جهة اخرى اتفق المسؤولان على أن "أمن منطقة اليورو الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصلان" متعهدين بتعزيز تعاونهما بقوة لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة".
ويشمل هذا التعاون مشروعا ثلاثيا مع إيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي ونشر مجموعة حاملة الطائرات البريطانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2025 بالإضافة إلى تدابير حماية أصول قوات الدفاع الذاتي اليابانية في المملكة المتحدة.
واكد المسؤولان استمرار التنسيق الوثيق بينهما بشأن قضايا المجتمع الدولي المختلفة مثل الوضع في شرق آسيا وأوكرانيا.
يذكر انها المرة الثانية التي تقيم فيها اليابان محادثات (2+2) الاقتصادية الثنائية بعد تلك التي أجرتها مع الولايات المتحدة عام 2022.(النهاية)

م ك / ش م ع



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