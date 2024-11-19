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أكاديمية سعد العبدالله تنظم ندوة بالتعاون مع جامعة الكويت عن الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية

11/19/2024 4:47:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 19 – 11 (كونا) -– نظمت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتعاون مع قطاع الأبحاث في جامعة الكويت ندوة اليوم الثلاثاء تحت عنوان (الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح.
وأكد المدير العام للأكاديمية العميد علي الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الندوة إن أهمية هذه الفعالية نابعة من تناولها موضوع البصمة البيومترية بشكل مبسط ومن كل أبعاده القانونية والفنية وغيره بمشاركة العديد من المتخصصين ذوي الخبرة بهذا الشأن.
ولفت العميد الوهيب إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من الدور التوعوي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور والتركيز على أهمية إجراء البصمة ودورها الأساسي في المنظومة الأمنية ككل بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
وأعرب عن الشكر لقطاع الأبحاث في جامعة الكويت على التعاون البناء مع كلية سعد العبدالله في تنظيم هذه الندوة وفي كل ما يتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي والثقافة الأمنية لدى الجمهور تحقيقا لمصلحة الكويت وأمنها وأمان مواطنيها.
وأشار العميد الوهيب إلى أن الندوة يتخللها العديد من الورش والمحاضرات علاوة على تفعيل إجراء البصمة البيومترية للجمهور أثناء فعاليات الندوة.
من جانبه أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور أسامة السعيد في كلمة له أن الندوة تهدف إلى مناقشة الابعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية ويقدمها مجموعة من المتخصصين من مختلف الجهات المعنية في الدولة لتعزيز استخدام هذه التقنية بشكل آمن وفعال.
وأضاف السعيد أن الندوة والتعاون مع وزارة الداخلية تأتي التزاما بالمسؤولية المجتمعية والرؤية الوطنية مشيرا إلى أن الجامعة هي الحاضن الأول للعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف قطاعات الدولة مما يجعلها نقطة التقاء الخبرات والمصادر المختلفة لاستثمارها في مواجهة العقبات والتحديات ككل.
وأشاد بجهود أكاديمية سعد العبدالله وقطاع الأبحاث بجامعة الكويت في التنسيق لإقامة هذه الندوة "ونتطلع إلى استمرار عقد الندوات والمحاضرات التي من شأنها الارتقاء بالوعي الأمني في إطار الرسالة السامية لجامعة الكويت نحو خدمة المجتمع".
ويتخلل الندوة عقد ست جلسات حوارية الأولى بعنوان (ما هي البصمة البيومترية وكيف تعمل؟) يقدمها الفريق متقاعد الدكتور فهد الدوسري والجلسة الثانية بعنوان (أهداف البصمة وآلية التخزين وحماية الخصوصية) يقدمها مدير إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد نايف المطيري.
أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان (الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتأثيرها على جمع البيانات البيومترية) تقدمها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح.
وتحمل الجلسة الرابعة عنوان (مدى انعكاس البصمة البيومترية على اعمال سلطة التحقيق) يقدمها نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية وقاضي محكمة الاستئناف المستشار محمد الدعيج والجلسة الخامسة بعنوان (الإطار القانوني المحلي لحماية البيانات البيومترية في الكويت) يقدمها أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت الدكتور محمد التميمي.
أما الجلسة الأخيرة فتحمل بعنوان (التشريعات المحلية وأبرز الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية) يقدمها استاذ القانون الجزائي في اكاديمية سعد العبدلله للعلوم الامنية العميد حقوقي الدكتور ضاري السعيد. (النهاية)

ع ح ك / ا س ع / أ ن د




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