أكاديمية سعد العبدالله تنظم ندوة بالتعاون مع جامعة الكويت عن الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 19 – 11 (كونا) -– نظمت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتعاون مع قطاع الأبحاث في جامعة
الكويت ندوة
اليوم الثلاثاء تحت عنوان (الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح.
وأكد المدير العام للأكاديمية العميد علي الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الندوة إن أهمية هذه الفعالية نابعة من تناولها موضوع البصمة البيومترية بشكل مبسط ومن كل أبعاده القانونية والفنية وغيره بمشاركة العديد من المتخصصين ذوي الخبرة بهذا الشأن.
ولفت العميد الوهيب إلى أن الندوة تأتي انطلاقا من الدور التوعوي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور والتركيز على أهمية إجراء البصمة ودورها الأساسي في المنظومة الأمنية ككل بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
وأعرب عن الشكر لقطاع الأبحاث في جامعة الكويت على التعاون البناء مع كلية سعد العبدالله في تنظيم هذه الندوة وفي كل ما يتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي والثقافة الأمنية لدى الجمهور تحقيقا لمصلحة الكويت وأمنها وأمان مواطنيها.
وأشار العميد الوهيب إلى أن الندوة يتخللها العديد من الورش والمحاضرات علاوة على تفعيل إجراء البصمة البيومترية للجمهور أثناء فعاليات الندوة.
من جانبه أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور أسامة السعيد في كلمة له أن الندوة تهدف إلى مناقشة الابعاد القانونية للبصمة البيومترية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية ويقدمها مجموعة من المتخصصين من مختلف الجهات المعنية في الدولة لتعزيز استخدام هذه التقنية بشكل آمن وفعال.
وأضاف السعيد أن الندوة والتعاون مع وزارة الداخلية تأتي التزاما بالمسؤولية المجتمعية والرؤية الوطنية مشيرا إلى أن الجامعة هي الحاضن الأول للعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف قطاعات الدولة مما يجعلها نقطة التقاء الخبرات والمصادر المختلفة لاستثمارها في مواجهة العقبات والتحديات ككل.
وأشاد بجهود أكاديمية سعد العبدالله وقطاع الأبحاث بجامعة الكويت في التنسيق لإقامة هذه الندوة "ونتطلع إلى استمرار عقد الندوات والمحاضرات التي من شأنها الارتقاء بالوعي الأمني في إطار الرسالة السامية لجامعة الكويت نحو خدمة المجتمع".
ويتخلل الندوة عقد ست جلسات حوارية الأولى بعنوان (ما هي البصمة البيومترية وكيف تعمل؟) يقدمها الفريق متقاعد الدكتور فهد الدوسري والجلسة الثانية بعنوان (أهداف البصمة وآلية التخزين وحماية الخصوصية) يقدمها مدير إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد نايف المطيري.
أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان (الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتأثيرها على جمع البيانات البيومترية) تقدمها مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح.
وتحمل الجلسة الرابعة عنوان (مدى انعكاس البصمة البيومترية على اعمال سلطة التحقيق) يقدمها نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية وقاضي محكمة الاستئناف المستشار محمد الدعيج والجلسة الخامسة بعنوان (الإطار القانوني المحلي لحماية البيانات البيومترية في الكويت) يقدمها أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت الدكتور محمد التميمي.
أما الجلسة الأخيرة فتحمل بعنوان (التشريعات المحلية وأبرز الأبعاد القانونية للبصمة البيومترية) يقدمها استاذ القانون الجزائي في اكاديمية سعد العبدلله للعلوم الامنية العميد حقوقي الدكتور ضاري السعيد. (النهاية)
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