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إنجازات عالمية للمرأة الكويتية.. مصدر إلهام وبصمة بارزة لنساء يسعين لتحقيق الطموح

11/19/2024 4:47:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أنوار الجرمان
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- حققت نساء كويتيات على مدار السنوات الأخيرة إنجازات مميزة تمكن فيها من تحطيم الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في العديد من المجالات لاسيما في الطب وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل ما تحظى به المرأة من اهتمام بالغ من القيادة السياسية.
وتبرز تلك الإنجازات الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الكويتية في مجالات الطب وعلوم الفضاء إذ لم يقتصر نجاحها على إنجازات شخصية فقط بل ساهمت أيضا في دفع عجلة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي من خلال مشاركتها في مؤتمرات دولية.
وتعكس نجاحات المرأة الكويتية أهمية الدور الذي تضطلع به لتحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) بعدما أثبتت قدرتها وكفاءتها كشريك فاعل في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات.
والتقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء امرأتين رائدتين ممن تركن بصمات بارزة على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات الطب وعلوم الفضاء والتكنولوجيا لتمثل قصص نجاحهما مصدر إلهام لنساء يسعين إلى تحقيق طموحهن.
ومن أبرز تلك الإنجازات اختيار الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي والمناظير (ASGE) استشارية أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى الجهراء الدكتورة أسماء الكندري ممثلا لها في الشرق الأوسط إلى جانب مشاركتها في المؤتمر العالمي السنوي للمناظير والجهاز الهضمي الذي أقيم أخيرا في مدينة (ميلان) الإيطالية ممثلة عن دولة الكويت وإجرائها عمليتين للمناظير نقلتا على الهواء عبر التواصل المرئي وشوهدت تفاصيلهما وبأبعادهما العلمية والتعليمية إلى آلاف من المتخصصين في المجال حول العالم.
أما في مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا فقد اختار الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية المهندسة الكويتية لمى العريمان نائبا لرئيس لجنة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقديرا لدورها البناء في دعم علوم الفضاء والتكنولوجيا وفوزها بجائزة الاتحاد الدولي لـ(قادة الفضاء الناشئون).
وبهذا الشأن أعربت الدكتورة أسماء الكندري لـ(كونا) عن الفخر والاعتزاز باختيارها ممثلا عن الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي والمناظير في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن "هذا يثبت كفاءة المرأة الكويتية علميا وثقافيا وقدرتها العالية".
وعن أبرز صعوبات العمل قالت الكندري إنها "تواجه صعوبات تعاني منها جميع النساء العاملات في مجالات الطب وهي خوف المريض وتردده في حال كان الطبيب المعالج امرأة إذ يظن أن الرجل أكثر مهارة وخبرة".
وحول مشاركتها في مؤتمر مدينة (ميلان) أكدت الدكتورة الكندري أهمية هذه المشاركة في دعم وتعزيز مسيرتها العلمية والطبية مشيرة إلى أن نسبة مشاهدة العمليتين اللتين أجرتهما كانت كبيرة وشاهدها آلاف المتخصصين في مجال المناظير.
وأوضحت أن لهذا النوع من العمليات إقبالا كبيرا من المتخصصين والمهتمين حول العالم نظرا لدقتها واجرائها في وقت قياسي إلى جانب رغبتهم في الاطلاع على كل جديد في هذا العلم الذي يسمى حاليا (المستقبل) ويحاول فيه الطبيب قدر المستطاع منع استئصال أي جزء من جسم الإنسان.
وأشادت بالدعم الحكومي للقطاع الصحي مؤكدة أن "الكويت تملك البنية التحتية للارتقاء بالمنظومة الصحية وكذلك الكفاءات الطبية القادرة على تعزيز الثقة لدى المرضى".
من جهتها أعربت المهندسة لمى العريمان لـ(كونا) عن سعادتها باختيارها نائبا لرئيس لجنة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية مؤكدة أن هذه الخطوة تدفعها إلى تشجيع الشباب والشابات على تعلم علوم الفضاء والتكنولوجيا.
وشددت العريمان في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم قدرات الباحثين والمبدعين والمتميزين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وقالت إن علوم الفضاء والتكنولوجيا والابتكار تحظى باهتمام بالغ من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهدف إرساء ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة في البلاد.
وأشارت إلى حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في سبتمبر الماضي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد مؤكدا سموه سعي الكويت لخلق بيئة علمية ترتكز على أحدث وسائل البحث العلمي وتسهم في تطوير قدرات أبناء الوطن في جميع المجالات العلمية لاسيما علوم الفضاء.
وعن فوزها بجائزة الاتحاد الدولي لـ(قادة الفضاء الناشئون) أعربت المهندسة العريمان عن فخرها بالفوز بهذه الجائزة مشددة على ضرورة أن يكون للمرأة الكويتية تمثيل أكبر في المؤتمرات الدولية المتعلقة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا.
وأعربت عن التطلع إلى مواكبة عصر السرعة في علوم الفضاء والتكنولوجيا وادخال كل جديد للكويت وتمكين الشباب الموهوب في هذا المجال. (النهاية)

أ ن د




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