جمعية النجاة الخيرية تفتتح مجمعا للأيتام في تشاد يوفر بيئة تعليمية وتربوية وتأهيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- افتتحت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء مجمع النجاة للأيتام في تشاد بهدف توفير بيئة تعليمية وتربوية وتأهيلية لأكثر من 150 يتيما هناك.
وأكد المدير العام للجمعية محمد الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المجمع من شأنه المساهمة في تحسين مستوى معيشة الأيتام من خلال توفير السبل التعليمية والتأهيلية إلى جانب الصحية منها ليكونوا افرادا منتجين في مجتمعهم.
وأوضح الأنصاري أن المجمع يتكون من سكن للأيتام ومسجد لتأدية الصلاة وحفظ القرآن الكريم وبئر ماء لخدمة المجمع والمنطقة المحيطة به إضافة إلى ومستوصف لعلاج الأيتام وأهالي المنطقة.
وأضاف أن المجمع يضم كذلك دكاكين وقفية ومركزا لتدريب الأيتام وأمهاتهم وثلاثة فصول دراسية تتسع لـ400 طالب يتعلم فيها الأيتام وأطفال القرى المجاورة.
وأشار إلى أن الجمعية تولي اهتماما برعاية وتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى ضمان الحياة الكريمة للأسر الفقيرة والمحتاجة الى جانب الاهتمام ورعاية الأيتام حول العالم. (النهاية)
س ل م
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