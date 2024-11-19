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جمعية النجاة الخيرية تفتتح مجمعا للأيتام في تشاد يوفر بيئة تعليمية وتربوية وتأهيلية

11/19/2024 4:47:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- افتتحت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء مجمع النجاة للأيتام في تشاد بهدف توفير بيئة تعليمية وتربوية وتأهيلية لأكثر من 150 يتيما هناك.
وأكد المدير العام للجمعية محمد الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المجمع من شأنه المساهمة في تحسين مستوى معيشة الأيتام من خلال توفير السبل التعليمية والتأهيلية إلى جانب الصحية منها ليكونوا افرادا منتجين في مجتمعهم.
وأوضح الأنصاري أن المجمع يتكون من سكن للأيتام ومسجد لتأدية الصلاة وحفظ القرآن الكريم وبئر ماء لخدمة المجمع والمنطقة المحيطة به إضافة إلى ومستوصف لعلاج الأيتام وأهالي المنطقة.
وأضاف أن المجمع يضم كذلك دكاكين وقفية ومركزا لتدريب الأيتام وأمهاتهم وثلاثة فصول دراسية تتسع لـ400 طالب يتعلم فيها الأيتام وأطفال القرى المجاورة.
وأشار إلى أن الجمعية تولي اهتماما برعاية وتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى ضمان الحياة الكريمة للأسر الفقيرة والمحتاجة الى جانب الاهتمام ورعاية الأيتام حول العالم. (النهاية)

س ل م




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