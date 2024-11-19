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بأجواء إيمانية وحضور غفير..اليوم الأخير لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم يشهد تنافسا كبيرا

11/19/2024 4:47:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث.مصور)
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- وسط أجواء إيمانية وحضور غفير واصل المشاركون بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته منافساتهم في آخر يوم لها لنيل لقب دورتها الـ13 والمقامة برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وتشهد الجائزة منافسة قوية بين القراء الذين أتوا من شتى بقاع العالم حفاظا وقراء لكتاب الله تعالى يتنافسون على أرض الكويت التي تقوم بدور ريادي في رعاية القرآن الكريم وأهله وحفظته.
وتهدف الجائزة إلى إشاعة روح التنافس الإيجابي في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة. (النهاية)

ع ظ / ا ف ح




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