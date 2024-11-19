بأجواء إيمانية وحضور غفير..اليوم الأخير لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم يشهد تنافسا كبيرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالعزيز الحسيني (حدث.مصور)
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- وسط أجواء إيمانية وحضور غفير واصل المشاركون بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته منافساتهم في آخر يوم لها لنيل لقب دورتها الـ13 والمقامة برعاية كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وتشهد الجائزة منافسة قوية بين القراء الذين أتوا من شتى بقاع العالم حفاظا وقراء لكتاب الله تعالى يتنافسون على أرض الكويت التي تقوم بدور ريادي في رعاية القرآن الكريم وأهله وحفظته.
وتهدف الجائزة إلى إشاعة روح التنافس الإيجابي في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة. (النهاية)
ع ظ / ا ف ح
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