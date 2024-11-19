البلدية تنفذ حملة تنظيف واسعة بمحيط استاد جابر الدولي استعدادا لمباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الأردني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- أكدت بلدية الكويت مواصلة فرق إدارات النظافة حملة التنظيف الواسعة للطرق الرئيسية في البلاد والانتهاء من جاهزية وتنظيف الشوارع المحيطة باستاد جابر الأحمد الدولي استعدادا لمباراة المنتخب الكويتي لكرة القدم
مع شقيقه المنتخب الأردني اليوم الثلاثاء.
وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية محمد الجبعه في بيان صحفي إن الجولة أسفرت عن تنظيف الشوارع المحيطة بالاستاد علاوة على توزيع 100 حاوية حول ملعب الاستاد استعدادا لمباراة المنتخب الوطني وشقيقه الأردني.
وأضاف الجبعه أن مشرفي المراكز يقومون بصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة في كل مناطق محافظة الفراونية من خلال رفع كل ما من شأنه إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام.
وشدد على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق. (النهاية)
ط م س
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