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البلدية تنفذ حملة تنظيف واسعة بمحيط استاد جابر الدولي استعدادا لمباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الأردني

11/19/2024 4:47:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 11 (كونا) -- أكدت بلدية الكويت مواصلة فرق إدارات النظافة حملة التنظيف الواسعة للطرق الرئيسية في البلاد والانتهاء من جاهزية وتنظيف الشوارع المحيطة باستاد جابر الأحمد الدولي استعدادا لمباراة المنتخب الكويتي لكرة القدم مع شقيقه المنتخب الأردني اليوم الثلاثاء.
وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية محمد الجبعه في بيان صحفي إن الجولة أسفرت عن تنظيف الشوارع المحيطة بالاستاد علاوة على توزيع 100 حاوية حول ملعب الاستاد استعدادا لمباراة المنتخب الوطني وشقيقه الأردني.
وأضاف الجبعه أن مشرفي المراكز يقومون بصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة في كل مناطق محافظة الفراونية من خلال رفع كل ما من شأنه إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام.
وشدد على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق. (النهاية)

ط م س




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