الرياض تستضيف (المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة) الأحد المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء استضافة الرياض (المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة) والذي ينظمه (مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية) خلال يومي 24 و25 من نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم فضلا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من عدة دول والذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل.
ولفتت الوكالة الى أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم وذلك في إطار الجهود الإنسانية للسعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفا وهم فئة الأطفال إلى جانب استعراض تجربتها المميزة في هذا المجال إذ تملك أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
كما أشارت الى انه سيصدر عن المؤتمر توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية وتكون مرجعا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.
وسيشهد المؤتمر عقد جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني والتفوق الطبي بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والإنساني ورفع جودته وكفاءته.(النهاية)
ع ش / م ع ا
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