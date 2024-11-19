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الرياض تستضيف (المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة) الأحد المقبل

11/19/2024 4:47:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء استضافة الرياض (المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة) والذي ينظمه (مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية) خلال يومي 24 و25 من نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم فضلا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من عدة دول والذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل.
ولفتت الوكالة الى أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم وذلك في إطار الجهود الإنسانية للسعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفا وهم فئة الأطفال إلى جانب استعراض تجربتها المميزة في هذا المجال إذ تملك أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.
كما أشارت الى انه سيصدر عن المؤتمر توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية وتكون مرجعا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.
وسيشهد المؤتمر عقد جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني والتفوق الطبي بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والإنساني ورفع جودته وكفاءته.(النهاية)

ع ش / م ع ا




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