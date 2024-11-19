تعلن شركة جدوى للاستثمار عن أول صندوق إقليمي غير محدد الأصول للملكية الخاصة

أعلنت اليوم جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، عن استكمال الإقفال الأول لصندوقها الإقليمي الأول من نوعه، غير محدد الأصول للملكية الخاصة، وهو صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة، بالتزمات مالية قيمتها 1 مليار ريال.

يُعد الصندوق من بين أكبر صناديق الملكية الخاصة غير محددة الأصول والخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، ويهدف إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة وقطاعات متعددة من الفرص الواعدة في مجال الملكية الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لاستراتيجيته الاستثمارية، أكمل الصندوق أول ثلاث استثمارات له في قطاعي التجزئة والأطعمة والمشروبات، ومن المتوقع أن يُستكمل استثمار رأس مال الصندوق بالكامل على مدى ثلاث سنوات.

في هذه المناسبة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "يسعدنا الإعلان عن الإطلاق الأول لصندوقنا الإقليمي غير محدد الأصول في مجال الملكية الخاصة، وهو صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة، والذي يمثل استمراراً لثقة لعملائنا، وخطوة مهمة في نمو وتطوير منصة الملكية الخاصة لدينا."

كما أضاف إيلي الخوري، رئيس الملكية الخاصة في شركة جدوى للاستثمار: "سوف يستثمر صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة في محفظة متنوعة تُمثل فرصاً استثمارية واعدة في عدة قطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما وأن البنية الهيكلية للصندوق تتيح لعملائنا الاستثمار بشكل متوازن ومتنوع، كما تمنحنا المرونة اللازمة للتحرك بسرعة وإتمام الصفقات بسلاسة."

وفي حين أن صناديق الاستثمار غير محددة الأصول تُعد شائعة على صعيد الأسواق المتقدمة، إلا أن استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لطالما كانت في صناديق محددة الأصول. الإقفال الأول لصندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة يبني على سجل جدوى الحافل الذي يشمل 16 صندوقاً للملكية الخاصة محددة الأصول منذ تأسيس الشركة في عام 2007.

عن جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يقع مقر الشركة في مدينة الرياض، ولها ثلاثة مكاتب إقليمية، تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة والاستشارة اكثر من 90 مليار ريال سعودي. تشمل قاعدة عملاء شركة جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات عائلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-6034.