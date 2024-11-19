%50.4 زيادة بمشتركي الصناديق الاستثمارية

(MENAFN
- Al Watan)
ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنسبة 50.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن ارتفع عددهم خلال عام من 818.500 مشترك في الربع الثاني 2023 إلى 1.230.917 مشتركا في الربع الثاني 2024.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية، أن حوالي ثلث الاشتراكات لمشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وبنسبة 43% والتي ارتفعت بنسبة 12.6% خلال عام، مرتفعة من 465.731 مشتركا إلى 524.614 مشتركا، وقد تباينت نسب النمو بين مختلف أنواع الاستثمار، حيث حققت بعض الصناديق ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجعت أخرى. الأفضل أداء
سجلت الصناديق القابضة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفع عدد المشتركين بنسبة 911.5% من 7.035 مشتركًا في الربع الثاني من عام 2023 إلى 71.156 مشتركًا في 2024. يعكس هذا التحول ثقة متزايدة بهذا النوع من الاستثمارات، التي تتميز عادة بالمرونة وتنوع إستراتيجياتها، كما ارتفع عدد المشتركين في صناديق متعددة الأصول بنسبة 904.8%، من 12.399 مشتركًا في 2023 إلى 124.588 مشتركًا في 2024، وهو ما يشير إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار المتنوع لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، في حين حققت صناديق الوقف نموًا ملحوظًا بنسبة 325.6%، حيث ارتفع عدد المشتركين من 8.651 إلى 36.816 مشتركًا، أما صناديق الأسهم فارتفع عدد المشتركين فيها بنسبة 102.5%، حيث زاد من 144.928 مشتركًا إلى 293.111 مشتركًا، ما يعكس تطلع المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية من خلال المخاطر العالية نسبيًا، وارتفع المشتركون بصناديق أدوات الدين وأسواق النقد بنسبة 79.5%، بينما ارتفع عدد المشتركين في أسواق النقد بنسبة 62.6%، كما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة نموًا طفيفًا بنسبة 10.3%، بينما سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، والتي تعتبر أكبر الصناديق زيادة بنسبة 12.6%، وشهدت صناديق ((مغذي)) نموًا بنسبة 3.6%، في حين دخلت صناديق ((متوازن)) و((مؤشر)) لأول مرة ضمن البيانات، مسجلة 342 و1.373 مشتركًا على التوالي. الصناديق المنخفضة
وكشفت البيانات، أن عددا من الصناديق شهدت تراجعا في عدد المشتركين، حيث تراجعت نسبة المشتركين في الصناديق العقارية بنسبة 2.5%، من 2.018 مشتركًا إلى 1.967 مشتركًا، وسجلت صناديق السلع انخفاضًا بنسبة 19%، حيث انخفض عدد المشتركين من 116 إلى 94 مشتركًا، وانخفضت الصناديق المغلقة المتداولة بنسبة 23.1%، من 120.909 إلى 92.934 مشتركًا. عدد المشتركين في الصناديق العامة مصنفة حسب نوع الاستثمار:
المرتفعة:
قابض= 911.5%
الربع الثاني 2023= 7.035
الربع الثاني 2024= 71.156
متعدد الأصول= 904.8%
الربع الثاني 2023= 12.399
الربع الثاني 2024= 124.588
الوقفي= 325.6%
الربع الثاني 2023= 8.651
الربع الثاني 2024= 36.816
أسهم= 102.5%
الربع الثاني 2023= 144.928
الربع الثاني 2024= 293.111
أدوات دين= 79.5%
الربع الثاني 2023= 5.946
الربع الثاني 2024= 10.672
أسواق نقد= 62.6%
الربع الثاني 2023= 33.039
الربع الثاني 2024= 53.714
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة= 12.6%
الربع الثاني 2023= 465.731
الربع الثاني 2024= 524.614
صناديق المؤشرات المتداولة= 10.3%
الربع الثاني 2023= 17.397
الربع الثاني 2024= 19.193
مغذي= 3.6%
الربع الثاني 2023= 331
الربع الثاني 2024= 343
متوازن= -
الربع الثاني 2023= -
الربع الثاني 2024= 342
مؤشر= -
الربع الثاني 2023= -
الربع الثاني 2024= 1.373
المنخفضة:
عقاري= - 2.5%
الربع الثاني 2023= 2.018
الربع الثاني 2024= 1.967
سلع= - 19%
الربع الثاني 2023= 116
الربع الثاني 2024= 94
المغلقة المتداولة= - 23.1%
الربع الثاني 2023= 120.909
الربع الثاني 2024= 92.934
الإجمالي= 50.4%
الربع الثاني 2023= 818.500
الربع الثاني 2024= 1.230.917
MENAFN19112024000089011017ID1108900890