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%50.4 زيادة بمشتركي الصناديق الاستثمارية

11/19/2024 4:36:38 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنسبة 50.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن ارتفع عددهم خلال عام من 818.500 مشترك في الربع الثاني 2023 إلى 1.230.917 مشتركا في الربع الثاني 2024.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية، أن حوالي ثلث الاشتراكات لمشتركين في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، وبنسبة 43% والتي ارتفعت بنسبة 12.6% خلال عام، مرتفعة من 465.731 مشتركا إلى 524.614 مشتركا، وقد تباينت نسب النمو بين مختلف أنواع الاستثمار، حيث حققت بعض الصناديق ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجعت أخرى.
الأفضل أداء
سجلت الصناديق القابضة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفع عدد المشتركين بنسبة 911.5% من 7.035 مشتركًا في الربع الثاني من عام 2023 إلى 71.156 مشتركًا في 2024. يعكس هذا التحول ثقة متزايدة بهذا النوع من الاستثمارات، التي تتميز عادة بالمرونة وتنوع إستراتيجياتها، كما ارتفع عدد المشتركين في صناديق متعددة الأصول بنسبة 904.8%، من 12.399 مشتركًا في 2023 إلى 124.588 مشتركًا في 2024، وهو ما يشير إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار المتنوع لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، في حين حققت صناديق الوقف نموًا ملحوظًا بنسبة 325.6%، حيث ارتفع عدد المشتركين من 8.651 إلى 36.816 مشتركًا، أما صناديق الأسهم فارتفع عدد المشتركين فيها بنسبة 102.5%، حيث زاد من 144.928 مشتركًا إلى 293.111 مشتركًا، ما يعكس تطلع المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية من خلال المخاطر العالية نسبيًا، وارتفع المشتركون بصناديق أدوات الدين وأسواق النقد بنسبة 79.5%، بينما ارتفع عدد المشتركين في أسواق النقد بنسبة 62.6%، كما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة نموًا طفيفًا بنسبة 10.3%، بينما سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، والتي تعتبر أكبر الصناديق زيادة بنسبة 12.6%، وشهدت صناديق ((مغذي)) نموًا بنسبة 3.6%، في حين دخلت صناديق ((متوازن)) و((مؤشر)) لأول مرة ضمن البيانات، مسجلة 342 و1.373 مشتركًا على التوالي.
الصناديق المنخفضة
وكشفت البيانات، أن عددا من الصناديق شهدت تراجعا في عدد المشتركين، حيث تراجعت نسبة المشتركين في الصناديق العقارية بنسبة 2.5%، من 2.018 مشتركًا إلى 1.967 مشتركًا، وسجلت صناديق السلع انخفاضًا بنسبة 19%، حيث انخفض عدد المشتركين من 116 إلى 94 مشتركًا، وانخفضت الصناديق المغلقة المتداولة بنسبة 23.1%، من 120.909 إلى 92.934 مشتركًا.
عدد المشتركين في الصناديق العامة مصنفة حسب نوع الاستثمار:
المرتفعة:
قابض= 911.5%
الربع الثاني 2023= 7.035
الربع الثاني 2024= 71.156
متعدد الأصول= 904.8%
الربع الثاني 2023= 12.399
الربع الثاني 2024= 124.588
الوقفي= 325.6%
الربع الثاني 2023= 8.651
الربع الثاني 2024= 36.816
أسهم= 102.5%
الربع الثاني 2023= 144.928
الربع الثاني 2024= 293.111
أدوات دين= 79.5%
الربع الثاني 2023= 5.946
الربع الثاني 2024= 10.672
أسواق نقد= 62.6%
الربع الثاني 2023= 33.039
الربع الثاني 2024= 53.714
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة= 12.6%
الربع الثاني 2023= 465.731
الربع الثاني 2024= 524.614
صناديق المؤشرات المتداولة= 10.3%
الربع الثاني 2023= 17.397
الربع الثاني 2024= 19.193
مغذي= 3.6%
الربع الثاني 2023= 331
الربع الثاني 2024= 343
متوازن= -
الربع الثاني 2023= -
الربع الثاني 2024= 342
مؤشر= -
الربع الثاني 2023= -
الربع الثاني 2024= 1.373
المنخفضة:
عقاري= - 2.5%
الربع الثاني 2023= 2.018
الربع الثاني 2024= 1.967
سلع= - 19%
الربع الثاني 2023= 116
الربع الثاني 2024= 94
المغلقة المتداولة= - 23.1%
الربع الثاني 2023= 120.909
الربع الثاني 2024= 92.934
الإجمالي= 50.4%
الربع الثاني 2023= 818.500
الربع الثاني 2024= 1.230.917

MENAFN19112024000089011017ID1108900890

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