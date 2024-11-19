ارتفاع أسعار النفط مع تعطل الإنتاج في أكبر حقول غرب أوروبا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل مخاوف تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا، وتعطل الإنتاج بحقل“يوهان سفيردروب” النرويجي.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.26% أو 19 سنتاً إلى 73.49 دولار للبرميل.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.16% أو 11 سنتاً إلى 69.28 دولار للبرميل، وزادت عقود ديسمبر التي تنتهي صلاحيتها الأربعاء 0.23% إلى 69.32 دولار للبرميل.

أعلنت“إكوينور” النرويجية أمس وقف الإنتاج في حقل“يوهان سفيردروب” الذي يعد الأكبر في غرب أوروبا، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة تعطل محطة برية لتوليد الكهرباء.

وأفاد متحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة“رويترز” بأن العمل جارٍ على استعادة الإنتاج، دون توضيح جدول زمني محدد.

وعلى صعيد آخر، خفّض حقل“تينجيز” الكازاخستاني الذي تديره“شيفرون” الأمريكية إنتاجه بما يتراوح بين 28% و30% بسبب أعمال الصيانة، وأفادت وزارة الطاق الكازاخية بأنه من المتوقع الانتهاء من الصيانة السبت القادم.

أدت هذه العوامل إلى تحسين أداء أسواق النفط، بجانب مخاوف تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا بعد أنباء متداولة حول سماح واشنطن لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع طويلة المدى لضرب العمق الروسي.

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