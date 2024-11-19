كونتكت للتطوير تطرح مشروعًا جديدًا فى زايد باستثمارات 1.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة كونتكت للتطوير العقارى لطرح مشروع جديد فى مدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه بمبيعات مستهدفة 2.2 مليار جنيه.
قال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 30 فدانًا باستثمارات مبدئية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
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أضاف فكرى لـ”البورصة”، أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.
أوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.
أشار فكرى إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، على أن ترتفع المبيعات المستهدفة إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل تزامنًا مع طرح المشروع الجديد.
وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمختلف مشروعاتها خلال العام الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه، واستحوذ الأجانب والمصريين العاملين بالخارج على 30% من المبيعات، وكانت أبرز الجنسيات من السعودية والإمارات والكويت. خطة لضخ 750 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية خلال 2024
أضاف فكرى، أن الشركة تستهدف ضخ 750 مليون جنيه بنهاية العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الانشائية بقيمة 650 مليون جنيه حتى الآن.
أوضح أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الانشائية بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء وفقًا للبرنامج الزمنى. 8 مليارات جنيه استثمارات الشركة.. و150 ألف متر حجم محفظة الأراضى
وقال إن حجم استثمارات شركة“كونتكت للتطوير” بالقطاع العقارى يبلغ نحو 8 مليارات جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.
أضاف أن“كونتكت” تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 150 ألف متر مربع بالعديد من المناطق المختلفة وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية، لافتًا إلى أن القيمة الاستثمارية للأراضى تبلغ نحو 12 مليار جنيه.
أوضح أن الشركة رفعت أسعارها خلال العام الجارى بنسبة 25% ومن المخطط رفعها مع بداية العام المقبل بنحو 10% وبما يتناسب مع أوضاع السوق والحرص على التوازن بين الالتزام بتنفيذ المشروعات ومصلحة العملاء. تسليم 300 وحدة فى“ميركورى مول” بالعاصمة الإدارية مطلع 2025
أشار إلى أن الشركة تستعد لتسليم 300 وحدة خلال الربع الأول من العام المقبل بمشروع“ميركورى مول” فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن الشركة انتهت من تنفيذ الهيكل الخرسانى من المشروع وهو عبارة عن مول تجارى إدارى على مساحة 2800 متر مربع بمستهدفات بيعية 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مبيعات المشروع حتى الآن بلغت نحو 500 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة انتهت من أعمال الحفر بمشروع“كوان تاور” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذ خلال الفترة الحالية الدور الثالث من البدروم، وهو برج متعدد الأنشطة تجارى إدارى طبى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، ويقام المشروع على مساحة 10.5 ألف متر مربع باستثمارات 1.5 مليار جنيه ومستهدفات بيعية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.
أوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 60% بإنشاءات مشروع“كايو مول” التجارى والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع باستثمارات 800 مليون جنيه ومستهدفات بيعية نحو 1.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه. اقرأ أيضا:“كونتكت للتطوير” تخطط لطرح مشروعين بنشاط تجارى وسكنى
قال فكرى، إن الشركة انتهت من أعمال الحفر الخاصة بمشروع“Eval Tower”، ويتكون المشروع من برج إدارى وبرج فندقى باستثمارات 5 مليارات جنيه.
أضاف أن المستهدفات البيعية من مشروع“Eval Tower” تصل إلى 8 مليارات جنيه والبرج الفندقى يضم 420 غرفة فندقية ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه فى عام 2028.
أوضح أن التوسع فى المشروعات غير السكنية مثل التجارية والإدارية يعد جزءًا من خطة الشركة لتعزيز العوائد المستدامة وتحسين التدفقات النقدية.
وقال إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوجه إلى الساحل الشمالى لطرح مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن الساحل الشمالى استحوذ على معظم المبيعات خلال الأشهر الماضية.
أضاف أن“كونتكت” أسست شركة فى السعودية لتنفيذ أعمال مقاولات فى ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف أن يصل حجم أعمالها فى السعودية إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
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