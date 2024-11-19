كونتكت للتطوير تطرح مشروعًا جديدًا فى زايد باستثمارات 1.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة كونتكت للتطوير العقارى لطرح مشروع جديد فى مدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه بمبيعات مستهدفة 2.2 مليار جنيه.

قال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 30 فدانًا باستثمارات مبدئية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

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أضاف فكرى لـ”البورصة”، أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.

أوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

أشار فكرى إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، على أن ترتفع المبيعات المستهدفة إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل تزامنًا مع طرح المشروع الجديد.

وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمختلف مشروعاتها خلال العام الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه، واستحوذ الأجانب والمصريين العاملين بالخارج على 30% من المبيعات، وكانت أبرز الجنسيات من السعودية والإمارات والكويت.

أضاف فكرى، أن الشركة تستهدف ضخ 750 مليون جنيه بنهاية العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الانشائية بقيمة 650 مليون جنيه حتى الآن.

أوضح أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بالأعمال الانشائية بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل بهدف التسريع من وتيرة الأعمال والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء وفقًا للبرنامج الزمنى.

وقال إن حجم استثمارات شركة“كونتكت للتطوير” بالقطاع العقارى يبلغ نحو 8 مليارات جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.

أضاف أن“كونتكت” تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 150 ألف متر مربع بالعديد من المناطق المختلفة وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية، لافتًا إلى أن القيمة الاستثمارية للأراضى تبلغ نحو 12 مليار جنيه.

أوضح أن الشركة رفعت أسعارها خلال العام الجارى بنسبة 25% ومن المخطط رفعها مع بداية العام المقبل بنحو 10% وبما يتناسب مع أوضاع السوق والحرص على التوازن بين الالتزام بتنفيذ المشروعات ومصلحة العملاء.

أشار إلى أن الشركة تستعد لتسليم 300 وحدة خلال الربع الأول من العام المقبل بمشروع“ميركورى مول” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن الشركة انتهت من تنفيذ الهيكل الخرسانى من المشروع وهو عبارة عن مول تجارى إدارى على مساحة 2800 متر مربع بمستهدفات بيعية 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أن مبيعات المشروع حتى الآن بلغت نحو 500 مليون جنيه.

أضاف أن الشركة انتهت من أعمال الحفر بمشروع“كوان تاور” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذ خلال الفترة الحالية الدور الثالث من البدروم، وهو برج متعدد الأنشطة تجارى إدارى طبى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، ويقام المشروع على مساحة 10.5 ألف متر مربع باستثمارات 1.5 مليار جنيه ومستهدفات بيعية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

أوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 60% بإنشاءات مشروع“كايو مول” التجارى والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع باستثمارات 800 مليون جنيه ومستهدفات بيعية نحو 1.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

قال فكرى، إن الشركة انتهت من أعمال الحفر الخاصة بمشروع“Eval Tower”، ويتكون المشروع من برج إدارى وبرج فندقى باستثمارات 5 مليارات جنيه.

أضاف أن المستهدفات البيعية من مشروع“Eval Tower” تصل إلى 8 مليارات جنيه والبرج الفندقى يضم 420 غرفة فندقية ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه فى عام 2028.

أوضح أن التوسع فى المشروعات غير السكنية مثل التجارية والإدارية يعد جزءًا من خطة الشركة لتعزيز العوائد المستدامة وتحسين التدفقات النقدية.

وقال إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوجه إلى الساحل الشمالى لطرح مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن الساحل الشمالى استحوذ على معظم المبيعات خلال الأشهر الماضية.

أضاف أن“كونتكت” أسست شركة فى السعودية لتنفيذ أعمال مقاولات فى ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف أن يصل حجم أعمالها فى السعودية إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.