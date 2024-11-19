أوف أمريكا: سياسات ترامب الجمركية تهدد أسعار السلع الأساسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“بنك أوف أمريكا” انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب تعهد الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية باهظة لتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.

وقال“فرانسيسكو بلانش”، استراتيجي السلع الأساسية لدى“بنك أوف أمريكا” خلال مقابلة مع“بلومبرج” أمس الإثنين:“أمريكا أولاً تعني السلع الأساسية ثانياً”.

موضوعاتالأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع رغم تقلص توقعات التيسير النقدي بأمريكا صندوق النقد يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على آسيا

ورجح“بلانش” أن تستأنف إدارة البيت الأبيض الجديدة بقيادة“ترامب” إصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول التي ليست شريكة في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بعدما أوقفتها وزارة الطاقة في يناير.

تعهد“ترامب” بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع السلع الأجنبية و60% على الواردات من الصين، وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، يحذر بعض الخبراء من أن الاستراتيجية ستزيد من التضخم.

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